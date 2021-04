Aleksander Ceferin is er blij mee dat Manchester City dinsdag als eerste club de stap heeft gezet om zich terug te trekken uit de plannen voor een Super League. De UEFA-voorzitter hoopt dat meer clubs volgen.

"Ik ben er blij mee dat ik City weer kan verwelkomen in de Europese voetbalfamilie. Ze hebben laten zien dat ze verstandig zijn en naar de vele meningen luisteren. Vooral die van de fans", aldus Ceferin in een korte reactie.

"Ze hebben ingezien dat het huidige Europese systeem ook veel voordelen heeft. Er is moed voor nodig om een fout toe te geven, maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat ze het gezonde verstand hadden om die beslissing te nemen."

Het besluit van City volgde na een avond vol speculatie over clubs die zich zouden terugtrekken. Naar verluidt staat ook Chelsea op het punt om af te haken en zijn er nog meer clubs die er niets meer voor voelen om nog mee te doen.

Premier Johnson: 'Hopelijk volgen andere clubs snel'

De Britse premier Boris Johnson is net als Ceferin blij met de keuze van Manchester City en liep in zijn reactie al vooruit op het besluit van Chelsea, ook al heeft die club nog niet officieel laten weten dat ze Super League geen optie meer is.

"Dit is de enige juiste beslissing die ze kunnen nemen. Ik waardeer het", zei hij. "Ik hoop dat de andere clubs snel volgen. Het was een verkeerde keuze. Hopelijk komen ze tot inkeer."

Johnson ageerde twee dagen lang tegen de Super League, de besloten competitie voor twaalf Europese topclubs. Hij dreigde zelfs al naar de rechter te stappen om de nieuwe competitie te voorkomen.

De Engelse voetbalbond FA schrijft: "We bedanken de fans voor hun invloedrijke en unieke geluid. Het is een krachtige herinnering dat het voetbal er voor de supporters is. We bedanken ook de politiek voor hun continue steun tegen de plannen."