Chelsea is dinsdag op een roerige avond niet verder gekomen dan een teleurstellend 0-0-gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion. De avond stond vooral in het teken van een massaal protest van de fans tegen de Super League en speculatie over het einde van de nieuwe elitecompetitie.

In de aanloop naar de wedstrijd hadden honderden Chelsea-fans zich verzameld bij Stamford Bridge. Ze blokkeerden de weg naar het stadion, toonden spandoeken en scandeerden leuzen uit protest tegen de Super League.

Niet lang daarna kwamen vooraanstaande Britse media met het bericht dat Chelsea overweegt zich terug te trekken uit de Super League. Inmiddels zijn alle zes Engelse clubs daadwerkelijk afgehaakt.

De wedstrijd tegen Brighton verliep teleurstellend voor Chelsea, waar Hakim Ziyech in de basis stond. Ondanks flink meer balbezit slaagden 'The Blues' er niet in om het verschil te maken tegen de ploeg van Joël Veltman.

Ondanks het puntenverlies stijgt Chelsea op basis van het doelsaldo naar de vierde plek in de Premier League. Die positie geeft aan het einde van het seizoen recht op Champions League-voetbal.

Brighton moet in de resterende speelrondes degradatie zien te voorkomen. De club heeft als nummer zestien een voorsprong van zeven punten op de degradatieplaatsen.