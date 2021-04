Vicevoorzitter Ed Woodward heeft dinsdag aangekondigd dat hij na dit seizoen vertrekt bij Manchester United. De Engelsman noemt geen reden, maar hij doet dat op de dag dat zijn club bekendmaakte af te zien van de Super League-plannen.

United was de afgelopen twee dagen samen met onder meer Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur het mikpunt van kritiek vanwege hun initiatief tot een Super League. De zes clubs hebben zich inmiddels teruggetrokken.

Het vertrek van Woodward lijkt met die ophef te maken te hebben, maar hij noemt het niet. "Het was een eer om de afgelopen zestien jaar voor 's werelds grootste voetbalclub te mogen werken", zegt hij. "United staat er goed voor met het oog op de toekomst en het zal moeilijk zijn om aan het eind van het jaar weg te gaan."

De 49-jarige Woodward is sinds 2005 werkzaam bij United. Hij maakt vanaf 2012 deel uit van de directie in de rol van vicevoorzitter. Hij lag sindsdien meerdere keren onder vuur bij de supporters. Enkele aanhangers van de club hebben hem vorig jaar ernstig bedreigd bij zijn huis in Cheshire.

Woodward wordt door de fans gezien als een bondgenoot van de familie Glazer, die evenmin populair is bij de achterban. Zij namen United in 2005 over, maar kunnen de grootmacht met name in de laatste jaren weinig sportief succes brengen. De laatste landstitel dateert van 2013.

Er gingen dinsdagavond ook geruchten dat voorzitter Andrea Agnelli per direct opstapt bij Juventus vanwege de Super League-perikelen, maar dat heeft de club volgens verschillende Italiaanse media ontkend. Bij de fans van de deelnemers aan de Super League heerst veel woede en onbegrip.