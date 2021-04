'Dit is het einde van het project'

Zoals eerder gemeld zullen de twaalf clubs die de Super League vanavond nog samen vergaderen, maar volgens het gezaghebbende La Gazzetta dello Sport is de uitkomst van dat overleg al bekend. "Dit is het einde van het project", meldt de bekende roze sportkrant, dat verwacht dat de clubs vannacht nog de beslissing naar buiten zullen brengen.