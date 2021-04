Schalke 04 is dinsdag voor het eerst in 33 jaar gedegradeerd uit de Bundesliga. De hekkensluiter, waar Klaas-Jan Huntelaar speelt, verloor met 1-0 van concurrent Arminia Bielefeld.

Met Huntelaar in de basis kreeg Schalke amper kansen tegen Biefeleld. De thuisclub scoorde vlak na rust via Fabian Klos en bezegelde daarmee het lot van Schalke, dat de wedstrijd met tien man beëindigde door een rode kaart (twee keer geel) voor Malick Thiaw.

Schalke staat op de laatste plaats met slechts dertien punten na dertig speelrondes. De ploeg kan in de resterende vier duels niet meer op de veilige vijftiende of zestiende plek, die deelname aan de play-offs betekent, belanden.

Dit seizoen beleefde Schalke een ongekende sportieve crisis. De club won slechts twee keer in de competitie en ontsloeg liefst vier trainers. Schalke is door de degradatie volgend seizoen voor het eerst sinds 1991 actief in de Tweede Bundesliga.

Huntelaar verruilde in de winterstop Ajax voor Schalke en keerde daarmee terug naar de club waar hij tussen 2010 en 2017 wel zeer succesvol was. De 37-jarige spits zou na dit seizoen stoppen met profvoetbal, maar hintte onlangs op een langer verblijf bij Schalke.

Bayern zet volgende reuzenstap naar titel

Bayern München zette dinsdag een volgende reuzenstap naar de negende landstitel op rij. De koploper won met 2-0 van Bayer Leverkusen en zag naaste achtervolger RB Leipzig eerder op de avond met 2-1 onderuit gaan tegen laagvlieger 1. FC Köln.

Bayern, waar Robert Lewandowski nog altijd ontbrak vanwege een blessure, ging voortvarend van start tegen Leverkusen en stond binnen het kwartier al op een 2-0-voorsprong door Eric Maxim Choupo-Moting en Joshua Kimmich.

Leipzig, waar Justin Kluivert inviel, kwam vlak na rust op een 1-0-achterstand door Jonas Hector. De bezoekers maakten na een uur gelijk dankzij Amadou Haidara, maar een minuut later werd het alweer 2-1 via wederom Hector.

Bayern vergrootte de voorsprong op Leipzig tot liefst tien punten. 'Der Rekordmeister' is zaterdag bij een overwinning bij 1.FSV Mainz 05 verzekerd van het kampioenschap of anders een dag later bij een nederlaag van Leipzig thuis tegen VfB Stuttgart.

Eintracht Frankfurt deed goede zaken in de strijd om een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de Champions League. De nieuwe nummer drie was met 2-0 te sterk voor FC Augsburg dankzij Martin Hinteregger en André Silva.

