Bayern München lijkt de titel in de Bundesliga nauwelijks nog mis te kunnen lopen. De koploper zag naaste achtervolger RB Leipzig dinsdag verrassend met 2-1 verliezen van 1. FC Köln.

Leipzig, waar Justin Kluivert inviel, kwam vlak na rust op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Jonas Hector. De bezoekers maakten na een uur gelijk dankzij een treffer van Amadou Haidara, maar een minuut later werd het alweer 2-1 via wederom Hector.

Het was voor Leipzig alweer het vierde puntenverlies in de laatste zes competitiewedstrijden. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann, die wordt gelinkt aan een transfer naar Bayern, lijkt daardoor te zijn afgehaakt in de titelstrijd.

Bayern, waar coach Hans-Dieter Flick wil vertrekken, neemt het later op dinsdag in eigen huis op tegen Bayer Leverkusen en kan dan de voorsprong op Leipzig vergroten tot tien punten. Er staan na dinsdag nog vier speelrondes op het programma.

Dinsdag kan Schalke 04 officieel degraderen. De hekkensluiter, waar Klaas-Jan Huntelaar speelt, zakt bij een nederlaag bij Arminia Bielefeld definitief af naar de 2. Bundesliga. Schalke was voor het laatst in 1991 niet actief in de Bundesliga.