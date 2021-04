Manchester City heeft zich dinsdag als eerste club teruggetrokken uit de plannen voor een Super League. Naar verluidt staan meer clubs op het punt om af te zien van deelname aan de fel bekritiseerde elitecompetitie.

"Manchester City kan bevestigen dat de formele procedures zijn gestart om zich terug te trekken uit de groep die plannen maakt voor een Europese Super League", is het enige wat City in een korte verklaring meldt.

Volgens vooraanstaande Engelse pers is ook Chelsea bezig om zich terug te trekken uit de Super League. Enkele andere buitenlandse media melden dat een meerderheid van de clubs inmiddels sterk twijfelt en dat dinsdagavond laat bij een spoedberaad wordt besloten dat het hele plan niet doorgaat.

De Super League werd in de nacht van zondag op maandag nog geïntroduceerd door de twaalf clubs. Het plan voor een besloten, lucratieve topcompetitie leidde tot hevige weerstand uit de voetbalwereld. Bonden, clubs, supporters en ook spelers vinden het onbegrijpelijk dat de twaalf clubs zich willen afscheiden.

De UEFA dreigde er zelfs mee om de Super League-clubs nog dit seizoen uit de Champions League te zetten en alle spelers van die clubs te verbieden voor hun land uit te komen, maar een rechter bepaalde dinsdag dat dat voorlopig niet mag.

Roerige avond begon in Londen

De bewogen avond rond de Super League begon in Londen, waar honderden supporters van Chelsea samenkwamen bij Stamford Bridge om te protesteren tegen de Super League. In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion blokkeerden ze de weg naar het stadion, toonden ze spandoeken en scandeerden ze leuzen.

Chelsea-directeur en -clubicoon Petr Cech begaf zich onder de boze aanhang in een poging met ze in gesprek te gaan en vroeg ze de weg vrij te maken en de spelersbussen te laten passeren.

Even na die protestacties druppelden in buitenlandse media de berichten binnen dat steeds meer clubs zich willen terugtrekken uit de Super League. Naast City en Chelsea zouden in ieder geval ook Atlético Madrid en FC Barcelona sterk twijfelen.