In navolging van Manchester City hebben ook Arsenal, Chelsea Liverpool, Manchester United en Tottenham Hotspur zich dinsdag teruggetrokken uit de plannen voor een Super League. Het fel bekritiseerde elitetoernooi lijkt daarmee van de baan.

De Super League werd amper twee dagen geleden nog geïntroduceerd door twaalf clubs. Het plan voor een besloten, lucratieve topcompetitie leidde tot hevige weerstand uit de voetbalwereld. Bonden, clubs, supporters en ook spelers vonden het onbegrijpelijk dat de teams zich wilden afscheiden.

De zes Engelse clubs hebben de kritiek ter harte genomen. Dat dat van de twaalf initiatiefnemers met AC Milan, Internazionale, Juventus, Atlético Madrid, FC Barcelona en Real Madrid nog slechts de helft over is. Zeer waarschijnlijk zullen ook zij de plannen niet meer doorzetten.

City was eerder op dinsdag na een avond vol speculatie de eerste club die bekendmaakte zich terug te trekken. Van de zes Engelse clubs is Arsenal de enige die niet met een korte verklaring, maar een open brief aan de fans komt.

"We wilden niet achterblijven en wilden de toekomst van Arsenal veiligstellen. Nu we jullie reacties en die uit de voetbalwereld hebben gezien, trekken we ons terug. We hebben een fout gemaakt en bieden daar onze excuses voor aan", schrijft de club onder meer.

In de afgelopen dagen reageerden fans van de Super League-clubs erg boos, zoals hier in Liverpool. In de afgelopen dagen reageerden fans van de Super League-clubs erg boos, zoals hier in Liverpool. Foto: ANP

Oorlog tussen clubs en UEFA dreigde

De introductie van de Super League-plannen zette kwaad bloed bij onder meer de UEFA. De Europese voetbalbond dreigde er zelfs mee om de Super League-clubs nog dit seizoen uit de Champions League te zetten en alle spelers van die clubs te verbieden voor hun land uit te komen. Een rechter bepaalde dinsdag dat dat voorlopig niet mag, maar de dreigementen lijken nu niet meer nodig.

De bewogen avond begon dinsdag in Londen, waar honderden fans van Chelsea samenkwamen bij Stamford Bridge om te protesteren tegen de Super League. In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion blokkeerden ze de weg naar het stadion, toonden ze spandoeken en scandeerden ze leuzen.

Even na die protestacties brachten buitenlandse media het bericht naar buiten dat steeds meer clubs zich willen terugtrekken uit de Super League. De zes Engelse clubs hebben die stap nu dus daadwerkelijk gezet.