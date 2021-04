De UEFA mag voorlopig geen sancties opleggen aan de clubs en spelers die betrokken zijn bij de plannen voor de Super League. Dat heeft een rechtbank in Madrid dinsdag gezegd.

Eerst moet volgens de rechter uitgebreid worden onderzocht of er oplossingen in het conflict mogelijk zijn. Het is nog niet duidelijk of de Spaanse rechtbank gezag heeft over de in Zwitserland gevestigde UEFA.

"De rechtbank legt de UEFA en ook de FIFA op geen enkele maatregel of actie te ondernemen, of een verklaring of persbericht te publiceren, die de voorbereiding van de Super League zou belemmeren", luidde de verklaring van de rechtbank.

De zaak was aangekaart op initiatief van voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid, een van de initiatiefnemers van de Super League. De Spanjaard reageerde daarmee onder meer op uitspraken van het Deense UEFA-bestuurslid Jesper Møller.

Møller zei maandag dat de UEFA vrijdag waarschijnlijk besluit dat halvefinalisten Real Madrid, Manchester City en Chelsea per direct uit de Champions League worden gezet en dat in de Europa League hetzelfde met Manchester United en Arsenal gebeurt. Bovendien zou de UEFA alle betrokken spelers willen verbieden om nog voor hun land uit te komen.

Juridisch gevecht dreigt

Vermoedelijk zullen aan beide kanten rechtszaken volgen. De Britse regering dreigde er namelijk ook al mee; zes van de twaalf Super League-clubs komen uit Engeland. "We sluiten geen enkele optie uit om te voorkomen dat clubs zich afscheiden in de Super League", zei premier Boris Johnson.

Naast Real, City, Chelsea, United en Arsenal behoren AC Milan, Internazionale, Juventus, Atlético Madrid, FC Barcelona, Liverpool en Tottenham Hotspur tot de initiatiefnemers voor een Super League.

Het plan leidt tot woedende reacties uit de rest van van de voetbalwereld. Bonden, clubs en supporters zijn verbijsterd over het voornemen van de twaalf clubs, die met een Super League nog meer geld zullen gaan verdienen.