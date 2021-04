De clubleiding van zowel Paris Saint-Germain als Bayern München heeft dinsdag nog maar eens benadrukt niets in een Super League te zien. PSG-eigenaar Nasser Al Khelaifi en Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge snappen niet wat de twaalf initiatiefnemers in de nieuwe opzet zien.

"Wij zijn van mening dat ieder voorstel zonder de steun van de UEFA, een organisatie die zich al bijna zeventig jaar inzet voor de belangen van het Europese voetbal, de problemen waarmee de voetbalgemeenschap momenteel kampt niet oplost", aldus Al Khelaifi.

"In plaats daarvan wordt het voorstel gedreven door eigenbelang. Er is een duidelijke behoefte om het bestaande Champions League-model, dat maandag door de UEFA werd gepresenteerd, verder te ontwikkelen."

Volgens Al Khelaifi, die dinsdag op het congres van de UEFA voor drie jaar werd gekozen als afgevaardigde van de ECA in het UEFA-bestuur, zal er met de komst van een Super League alleen maar meer verdeeldheid komen.

"Paris Saint-Germain is er stellig van overtuigd dat voetbal een spel is voor iedereen", zei hij. "Als voetbalclub zijn we een gezin en een gemeenschap, onze fans zijn het belangrijkste. Ik denk dat we dit niet mogen vergeten."

Rummenigge: 'Bayern is solidair aan Bundesliga'

Rummenigge werd bij het UEFA-congres aangewezen als vervanger van Juventus-voorzitter Andrea Agnelli als ECA-afgevaardigde. Agnelli legde zijn functie neer, omdat hij met Juventus aan de Super League wil meedoen.

De 65-jarige Rummenigge sprak zich maandag al fel uit tegen een Super League en deed dat dinsdag nog maar eens in een officiële verklaring op de site van Bayern. "Bayern zal hoe dan ook niet in de Super League gaan spelen", aldus de Duitser.

"Bayern is solidair met de Bundesliga. Het was en is voor ons altijd een genoegen om Duitsland te vertegenwoordigen in de Champions League en we herinneren ons allemaal nog onze eindzege in 2020. Zoiets vergeet je nooit. Voor Bayern is de Champions League de beste clubcompetitie ter wereld."