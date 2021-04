Lieke Martens heeft dinsdag met een doelpunt bijgedragen aan de 6-1-zege van FC Barcelona op UD Granadilla Tenerife in de Primera División Femenina. De Catalanen wonnen tot dusver alle 24 competitiewedstrijden van dit seizoen.

Martens zorgde tegen nummer vijf UD Granadilla Tenerife twintig minuten voor tijd voor de 4-1. Barcelona was nog wel al vroeg in het duel op achterstand gekomen, maar liep nog binnen het half uur uit naar een 3-1-voorsprong.

Voor Martens was het haar elfde competitietreffer van het seizoen. Ze evenaarde daarmee haar persoonlijk record bij Barcelona. Ook in haar eerste twee seizoenen in Spaanse dienst (2017/2018 en 2018/2019) behaalde ze dat aantal.

Barcelona is dit seizoen ongenaakbaar in Spanje. De ploeg scoorde al 125 keer en incasseerde pas vijf goals. Vorig seizoen meegerekend zegevierde Barcelona in 28 achtereenvolgende competitiewedstrijden.

Vanzelfsprekend gaat Barcelona florissant aan kop in de Primera División Femenina. De voorsprong op nummer twee Levante UD, dat twee weken geleden met 7-1 werd verslagen, bedraagt zeventien punten en Barcelona heeft nog een duel tegoed.

Barcelona is nog in de race voor drie prijzen. Het team staat ook nog in de kwartfinales van de Copa de la Reina, het nationale bekertoernooi, en de halve finales van de Champions League, die nog nooit werd veroverd in de clubgeschiedenis.