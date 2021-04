De achttien Eredivisie-clubs hebben zich dinsdag unaniem uitgesproken tegen de Super League. In Engeland wil de Premier League er alles aan doen om de nieuwe competitie tegen te houden.

Twaalf ploegen uit Engeland, Spanje en Italië kondigden zondag de oprichting van een gesloten competitie aan, in de hoop meer inkomsten te genereren. De achttien Eredivisie-clubs, verenigd in de ECV, vinden de opzet van de Super League "niet aanvaardbaar".

"Het belangrijkste bezwaar is dat sportieve prestaties in de nationale competitie niet van invloed lijken te zijn op het kunnen meedoen aan deze nieuwe Europese competitie", zegt directeur Jan de Jong op de site van de ECV.

"Dit holt het belang van de nationale competities uit, maar vooral tornt het aan de basisprincipes van sport. Presteren moet beloond worden. En iedereen moet in theorie van iedereen kunnen winnen of in ieder geval kunnen uitkomen in wedstrijden tegen elkaar. Dat verklaart ook waarom supporters in diverse landen zo krachtig reageren en ageren tegen dit initiatief. Die hebben dat feilloos in de gaten."

Nederlandse clubs vallen voorlopig buiten de boot van de Super League. Mogelijk kan een Eredivisie-ploeg een van de vijf 'wildcards' krijgen, maar het is nog onduidelijk hoe die selectie in zijn werk zal gaan.

Veertien 'andere' Premier League-clubs heel boos

In Engeland hebben Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal zich aangesloten bij de Super League-plannen. De andere veertien Premier League-clubs hadden dinsdag een ingelaste vergadering met de bond FA.

"De veertien aanwezige clubs hebben de plannen unaniem en krachtig afgekeurd", meldt de Premier League in een verklaring. "We kijken naar alle mogelijkheden om de Super League tegen te houden en alle clubs aan de regels te houden."