Manchester City-manager Josep Guardiola lijkt geen fan van de Super League, al heeft hij vooral nog veel vragen over onder meer door City gepresenteerde plannen. Zo snapt de Spanjaard niet waarom een club met een erelijst als Ajax niet zou mogen aansluiten.

"De mensen achter de Super League moeten heel snel aan de wereld uitleggen waarom de ene club wel en de andere club niet mee mag doen", zei Guardiola dinsdag op zijn persconferentie voor het Premier League-duel met Aston Villa van woensdag. "Waarom zit Ajax er met vier Champions League-zeges niet bij? Dat zou ik heel graag willen horen."

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Juventus, AC Milan en Internazionale lieten zondag weten een eigen afgesloten competitie te willen beginnen om meer inkomsten te genereren.

Het is de bedoeling dat er nog drie 'vaste' clubs bij komen in de Super League. Daarnaast willen de oprichters elk seizoen vijf teams uitnodigen. Daar zou Ajax of een andere Nederlandse club bij kunnen zitten, maar het is nog onduidelijk hoe die selectie in zijn werk gaat.

'Het is slechts een embryo'

Guardiola benadrukte dinsdag dat hij het "ongemakkelijk" vindt om commentaar te geven op de Super League.

"Het is namelijk nog slechts een embryo. Er ligt alleen nog een verklaring, dus ik mis nog heel veel informatie. Maar jullie mogen me alles vragen en ik zal mijn mening geven", zei de toptrainer tegen de pers. "Het is een eer, ik ben een goede woordvoerder."

De Catalaan stelde vervolgens dat hij tegen een gesloten competitie is, zonder promotie en degradatie of de verplichting om je te kwalificeren. "Het is geen sport als het niet uitmaakt of je verliest."

'Ik steun mijn club'

Guardiola, die zondag een paar uur voor de officiële verklaring naar buiten kwam hoorde van de definitieve Super League-plannen, zei dat hij zijn club blijft steunen.

"Ik ken de mensen hier en ben nog steeds onderdeel van Manchester City. Maar ik heb ook mijn eigen mening. Al ben ik niet de beste persoon om hierover te spreken. Je zou aan de voorzitter moeten vragen wat het idee is voor de toekomst van het voetbal."

De UEFA dreigt de twaalf oprichters van de Super League met uitsluiting van de Champions League, dit seizoen al. City speelt volgende week de eerste wedstrijd in de halve finales tegen Paris Saint-Germain, dat openlijk tegen de Super League is.

"We gaan gewoon spelen volgende week en de finale proberen te bereiken", aldus Guardiola. "En volgend seizoen zullen we Europees voetbal spelen, omdat we dat op het veld verdiend hebben. Maar de spelers moeten zich nu focussen op het duel met Aston Villa, en ik als manager ook."