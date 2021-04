De Duitse voetbalbond heeft zich dinsdag in navolging van andere nationale federaties stevig uitgesproken tegen de Super League. De DFB vindt dat de twaalf oprichters nu al gestraft moeten worden.

"De clubs en hun jeugdteams moeten geschorst worden. Totdat ze eens gaan denken aan de vele supporters die ervoor hebben gezorgd dat ze een topclub zijn en niet alleen maar aan hun eigen portemonnee", zegt voorzitter Fritz Keller op Twitter.

De forse kritiek van de Duitse voetbalbond komt een dag nadat de twaalf grootmachten (zes Engelse, drie Spaanse en drie Italiaanse clubs) de komst van de Super League aankondigden. Fans, clubs en ook een aantal spelers keerden zich al tegen de nu al omstreden competitie.

Volgens het plan van de twaalf oprichters zouden zich nog drie clubs bij hen voegen, maar daar lijkt het voorlopig niet van te komen. Bayern München en Borussia Dortmund werden genoemd als gegadigden, maar zij namen maandag al afstand van de Super League. Tot blijdschap van de Duitse voetbalbond.

"Het egoïstische gedrag van de twaalf clubs heeft niks meer te maken met het spelletje waar we als kind allemaal verliefd op zijn geworden", vindt Keller. "Voetbal is er voor iedereen, maar de Super League is er alleen voor de superrijke en de meedogenloze clubs."

'Wij zijn het Europese voetbal, zij niet'

Niet alleen de Duitse, maar alle 55 Europese voetbalbonden die zijn aangesloten bij de UEFA veroordelen de oprichting van de Super League. Aan het einde van het UEFA-congres dinsdag in Montreux las voorzitter Aleksander Ceferin een statement voor, dat werd gesteund door alle bonden waaronder de KNVB.

"De Super League is allesbehalve een super", merkte de Sloveen fijntjes op. "De UEFA en de bij haar aangesloten bonden geloven in een Europees model, dat is gebaseerd op open competities, solidariteit en herverdeling van de inkomsten, om zo de duurzaamheid en ontwikkeling van het voetbal te waarborgen."

"De clubs die nu samenzweren, zien blijkbaar niet in dat ze hun huidige status niet hebben bereikt door zich te isoleren, maar door deel uit te maken van een dynamisch Europees systeem waarin grote, middelgrote en kleine clubs allemaal bijdragen aan de successen en verliezen van iedereen."

Ceferin richtte zich vervolgens tot de camera en waarschuwde de desbetreffende clubs (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, AC Milan, Internazionale en Juventus). "Het voetbal moet beschermd worden tegen een egoïstische clan die niets om het spel geeft. Wij zijn het Europese voetbal, zij niet."