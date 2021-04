Sari van Veenendaal heeft haar contract bij PSV dinsdag met een seizoen verlengd. De keeper van de Oranjevrouwen ligt daardoor tot medio 2022 vast bij de Eindhovenaren.

De 31-jarige Van Veenendaal maakte in de zomer van 2020 de overstap van Atlético Madrid naar PSV en keerde zodoende na vijf jaar terug in de Eredivisie. De vrouwen van PSV bereikten zondag ten koste van Ajax de bekerfinale en strijden in de play-offs nog om de landstitel.

"Ik merk dat ik nog niet uitgeleerd ben. Bovendien vind ik PSV een hele fijne club en motiveren de ambities van de club mij om iedere training weer alles te geven", zegt 72-voudig international Van Veenendaal.

"Tegenwoordig kunnen jongens én meisjes dromen van voetballen bij PSV, spelen in de Champions League en strijden om de prijzen. Als speelster wil ik daar graag een steentje aan bijdragen."

Eerder in haar loopbaan droeg Van Veenendaal het shirt van FC Utrecht (2008-2010), FC Twente (2010-2015), Arsenal (2015-2019) en dus Atlético Madrid (seizoen 2019/2020). Ze werd met Twente vier keer landskampioen.

Bij de Oranjevrouwen is Van Veenendaal ook al jaren een vaste kracht. De geboren Nieuwegeinse werd in 2017 Europees kampioen met Nederland. In de zomer van 2019 haalde ze met Oranje de WK-finale, die werd verloren van de Verenigde Staten. Komende zomer doet Nederland mee aan de Olympische Spelen in Tokio.