Het Nederlandse voetbal blijft vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van de UEFA. KNVB-voorzitter Just Spee kreeg dinsdag op het congres van de Europese voetbalbond in het Zwitserse Montreux genoeg stemmen om toe te treden tot het uitvoerend comité.

Spee neemt de plek over van Michael van Praag, zijn voorganger bij de KNVB die na drie termijnen van vier jaar uit het UEFA-bestuur verdwijnt.

De 56-jarige Spee volgde Van Praag eind 2019 op als voorzitter van de KNVB. Van Praag bleef wel actief in het uitvoerend comité, het hoogste orgaan van de UEFA.

De 73-jarige Nederlander werd dinsdag bij zijn afscheid benoemd tot erelid van de UEFA. "Ik ben hier heel dankbaar voor", zei Van Praag in een speech. Als erelid mag hij het UEFA-congres blijven bezoeken. Hij heeft dan geen stemrecht, maar alleen een adviserende rol. Van Praag blijft voorlopig ook voorzitter van de stadion- en veiligheidscommissie van de UEFA.

Op het 45e congres van de Europese federatie waren negen kandidaten voor de acht beschikbare plaatsen in het bestuur. Alleen de Belg Mehdi Bayat haalde het niet. De voorzitter van de Belgische bond kreeg slechts 14 stemmen van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten.

Spee kreeg er 31 en werd samen met Alexander Dyukov (Rusland), Gabriele Gravina (Italië), Zbigniew Boniek (Polen), David Gill (Engeland), Rainer Koch (Duitsland), Karl-Erik Nilsson (Zweden) en Servet Yardimci (Turkije) voor een periode van vier jaar gekozen. De laatste vijf waren herkiesbaar en beginnen aan hun volgende termijn.

Uitvoerend comité heeft veel macht

Het uitvoerend comité van de UEFA is formeel gezien een controlerend orgaan, maar heeft in de praktijk veel macht. "Je zit aan tafel", aldus Spee. "Je praat mee en kan zo invloed uitoefenen. Wij van de KNVB steken graag onze nek uit. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan met de invoering van de VAR en met discussies over vernieuwing van de spelregels met Marco van Basten."

Spee, die eerder bij Philips en als directeur bij Endemol werkte, voerde de afgelopen anderhalf jaar uitgebreid campagne. "Ik heb 51 van de 54 lidstaten gesproken, vooral via beeldbellen vanwege corona", vertelt de Haarlemmer. "Veel landen wilden weten hoe wij ieder weekeinde 30.000 amateurwedstrijden organiseren."

Als nieuw gekozen lid van het hoofdbestuur van de UEFA kan Spee direct aan de slag moet met een lastig dossier. De aangekondigde oprichting van de Super League zorgt voor paniek en chaos in het Europese voetbal.

"Het is een moeilijk dossier, een revolutionair idee waarop een zeer groot deel van het Europese voetbal nu niet zit te wachten", zei de voorzitter van de KNVB.