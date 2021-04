UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft dinsdag een oproep gedaan aan de eigenaren van de zes Engelse topclubs die willen meedoen aan de Super League: hij heeft ze gevraagd af te zien van hun plannen.

"Heren, jullie maken een grote fout", zei Ceferin in zijn speech op het congres van de Europese voetbalbond in het Zwitserse Montreux. "Maar iedereen maakt fouten, jullie kunnen dit herstellen. De Engelse voetbalfans verdienen het dat jullie dat doen."

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal presenteerden zondag samen met Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale het plan om een eigen Super League te beginnen.

Praktisch de hele voetbalwereld reageert vol afschuw op de Super League-plannen, maar in Engeland, de bakermat van het voetbal, is de kritiek het stevigst.

Supportersverenigingen van de 'Big Six' vinden de nieuwe competitie helemaal niks en zelfs premier Boris Johnson en prins William - de voorzitter van de Engelse voetbalbond FA - hebben hun zorgen geuit.

"Nu, meer dan ooit, moeten we de hele voetbalwereld beschermen", aldus prins William. "Ik deel de zorgen van de fans over de Super League en de schade die de competitie kan toebrengen aan de sport waar we van houden."

'We staan tegenover een handjevol hebzuchtige mensen'

Ceferin reageerde maandag na een bestuursvergadering van de UEFA al furieus op de Super League-plannen. Hij dreigt de twaalf betrokken clubs direct uit de Europese bekertoernooien te zetten.

"Het gaat om een handjevol hebzuchtige mensen die nu tegenover ons staan. We staan dit niet toe", zei de Sloveen dinsdag, net als een dag eerder op felle toon. "Voor deze mensen zijn supporters consumenten. Ze zien competities als producten."

"Voor een wedstrijd kijken ze niet naar de opstellingen, maar naar het aantal volgers op Twitter en de ontwikkelingen op de gokmarkt. Na het laatste fluitsignaal kijken ze niet naar de ranglijst, maar naar de kijkcijfers. Het is niet langer hun doel om de prijzenkast te vullen met zilverwerk, maar hun bankrekening met cash."

'Ons model draait om diversiteit'

Volgens Ceferin proberen enkele rijke clubeigenaren de basis van het Europese voetbalmodel af te breken. "Ons model draait om diversiteit. De grote clubs van nu zijn niet allemaal de grote clubs van het verleden. We hebben clubs als Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb en Galatasaray nodig. Het dynamische en onvoorspelbare van het voetbal maakt deze sport zo mooi en succesvol."

De UEFA-voorzitter wees op de situatie van dertig, veertig jaar geleden. "Als ze toen zo'n Super League hadden gemaakt, zouden clubs als Nottingham Forest, Aston Villa, Hamburger SV, PSV, Steaua Boekarest en Rode Ster daarin hebben gezeten. Dat waren toen de topclubs."

"Waar was Manchester United in het decennium voordat Alex Ferguson kwam? Waar was Juventus vijftien jaar geleden? Volgens mij speelden ze toen in de Serie B. De eigenaren van deze clubs willen het voetbal privatiseren, maar ze maken een grote fout."