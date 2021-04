Ook de FIFA heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de Super League. President Gianni Infantino waarschuwde de oprichters van de omstreden nieuwe competitie dinsdag voor de gevolgen van hun keuzes.

"Als de clubs echt hun eigen weg kiezen, moeten ze ook leven met de gevolgen van die keuze", zei Infantino in een toespraak bij het UEFA-congres in het Zwitserse Montreux. "Concreet betekent dit: je bent óf helemaal in óf helemaal uit het huidige systeem. Je kunt niet voor de helft meedoen. Denk daarover na, want dat is heel duidelijk."

De FIFA-president hintte daarmee op straffen voor de twaalf clubs (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Internazionale, Juventus, Liverpool Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur) die een besloten topcompetitie willen oprichten om meer inkomsten te genereren.

De UEFA heeft al gedreigd met uitsluiting van de Champions League dit seizoen, uitsluiting van nationale competities en uitsluiting van spelers van de clubs voor EK's en WK's.

"De Super League is een gesloten competitie, een afscheiding van de huidige instanties zoals de UEFA en de FIFA, en dat kunnen wij alleen maar sterk afkeuren", aldus Infantino.

"Het Europese voetbalmodel is gebaseerd op openheid, op promotie en degradatie. Het is mijn en onze taak om dat model te beschermen en om het club- en internationale voetbal te redden", zei de FIFA-president tegen de UEFA-bestuurders in de zaal.

Ook IOC-voorzitter Bach waarschuwt voor Super League

Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) sprak zich in zijn speech in Montreux in wat meer verkapte bewoordingen uit tegen de komst van een Super League.

"We hebben meer solidariteit nodig, zowel binnen een samenleving als tussen diverse samenlevingen. Dat geldt ook voor sport en sportorganisaties", aldus Bach. "De unieke aanpak van het Europese sportmodel, die een belangrijke sociale en educatieve functie heeft, staat onder druk."

"Deze aanpak heeft als doel om geld dat op hoog niveau wordt verdiend, door te geven richting lagere niveaus. Maar je ziet dat er investeerders en clubs komen die alleen naar de zakelijke kant en het geld kijken. Sport verliest zo z'n maatschappelijke functie. We hebben solidariteit nodig om die functie te waarborgen. Alleen zo kunnen we van de wereld via sport een betere plek maken."