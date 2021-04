Ryan Mason mag het seizoen bij Tottenham Hotspur afmaken als interim-trainer. De pas 29-jarige Engelsman, die in 2018 noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan zette, is de tijdelijke vervanger van de maandag ontslagen José Mourinho. Michel Vorm wordt op interimbasis keeperstrainer.

Mason begon zijn spelerscarrière in 2008 bij Tottenham en belandde via verschillende clubs in 2016 bij Hull City. In januari 2017 raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn hoofd na een nare botsing met Chelsea-verdediger Gary Cahill.

De enkelvoudig international van Engeland liep een schedelbreuk op en medici adviseerden hem direct een punt achter zijn loopbaan te zetten, wat hij een jaar na het incident ook deed. Mason werd in de zomer van 2019 hoofd jeugdopleiding bij Tottenham en krijgt nu dus de verantwoordelijkheid om Mourinho te vervangen.

De ervaren Portugees moest maandag vertrekken na een reeks teleurstellende resultaten van de 'Spurs'. Tottenham werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Europa League en won slechts een van de laatste vijf competitieduels, waardoor de kans bestaat dat de club volgend seizoen niet in Europa mag uitkomen.

Mason wordt geassisteerd door Chris Powell, in het seizoen 2019/2020 nog assistent-trainer bij ADO Den Haag, Ledley King en Nigel Gibbs. Opvallend is dat Vorm op interimbasis als keeperstrainer gaat fungeren. De 37-jarige Nederlander zette eind vorig jaar een punt achter zijn loopbaan, die hij de laatste zes jaar doorbracht bij Tottenham Hotspur. Sindsdien richtte hij zich op zijn barbershop in Utrecht.

Mason wacht direct een belangrijke week als interim-trainer van Tottenham. De Londenaren spelen woensdagavond een thuiswedstrijd tegen Southampton en zondag de League Cup-finale tegen Manchester City.

