Advocaat Ruben Elkerbout zet vraagtekens bij de plannen van twaalf Europese topclubs om een nieuwe Super League op te richten. De specialist in het mededingingsrecht denkt dat de vorm van het nieuwe toernooi juridische problemen op kan leveren.

"Het is een controversieel plan en het heeft veel weg van kartelvorming in de vorm van een gesloten competitie", zegt Elkerbout over het controversiële plan, dat maandag officieel werd gepresenteerd door de twaalf Europese topclubs.

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur willen in augustus een midweekse topcompetitie starten en zo 10 miljard euro genereren. Ze zijn op zoek naar nog drie clubs en willen jaarlijks vijf ploegen uitnodigen.

"Ze hebben een grote pot met geld die ze elk jaar samen willen verdelen", zegt Elkerbout. "Het heeft niet veel met sportieve gronden te maken. Want hoelang hebben de 'Spurs' al geen prijs gewonnen? En Arsenal staat er ook niet florissant voor in de Premier League."

"Je kan veel zeggen over de Champions League, maar daar kan iedere club in Europa zich met goede prestaties voor kwalificeren", vervolgt de advocaat. "De Super League lijkt andere clubs op voorhand uit te sluiten. Clubs concurreren niet alleen sportief met elkaar, maar ook als het gaat om de verdeling van marketing en tv-gelden. Daarom is de vraag of de Super League stand kan houden."

Het plan zette kwaad bloed bij onder meer de UEFA, die dreigt om spelers van Super League-clubs uit te sluiten van een WK of EK. "De UEFA gaat alleen over het EK, maar ook dat lijkt mij niet eenvoudig waar te maken", zegt Elkerbout. "Frenkie de Jong heeft vorig seizoen een contract bij Barcelona getekend. In die keuze heeft hij deze sanctie niet kunnen meewegen, terwijl hij nu mogelijk per direct bestraft zou worden."