Drie maanden voor de start van het olympisch voetbaltoernooi in Tokio gaan de Oranjevrouwen woensdagochtend eindelijk de koker in voor de loting van de groepsfase.

Op basis van de FIFA-ranglijst, waarop Nederland de derde plaats bezet, zit de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in pot 1. De andere twee landen in pot 1 (er zijn in totaal drie poules) zijn wereldkampioen Verenigde Staten (nummer 1 van de FIFA-ranglijst) en gastland Japan (11); die kunnen de Oranjevrouwen dus niet treffen in de groepsfase.

Nederland treft wel een ander sterk land in de groepsfase, want in pot 2 zitten Zweden (vijfde op de ranglijst), Engeland (6) en Brazilië (7).

Verder kan Nederland niet gekoppeld worden aan Canada, omdat dat land automatisch bij Japan in de groep komt. De andere landen in pot 3 - Australië en China - behoren tot dezelfde confederatie (AFC) als Japan. Zij komen daarom bij Nederland of de VS in de groep.

Het op papier zwakste land dat aan Nederland gekoppeld kan worden, is Zambia (104) uit pot 4, tevens het enige Afrikaanse land.

Potindeling olympisch voetbaltoernooi vrouwen Pot 1: Verenigde Staten (1), Nederland (3), Japan (11)

Pot 2: Zweden (5), Engeland (6), Brazilië (7)

Pot 3: Canada (8), Australië (9), China (14)

Pot 4: Nieuw-Zeeland (22), Chili (37), Zambia (104)

In 2016 werd Duitsland olympisch kampioen. Dat land heeft zich ditmaal niet geplaatst. Foto: ANP

'Belangrijk dat er duidelijkheid komt'

De nummer één en twee van elke groep gaan door naar de kwartfinales, plus de twee beste nummers drie. In de groepsfase worden dus maar vier van de in totaal twaalf landen uitgeschakeld.

De loting is voor de Oranjevrouwen niet alleen interessant vanwege de groepsindeling: de ploeg van Wiegman weet ook waar in Japan gespeeld wordt. Slechts twee van de zeven stadions zijn in Tokio. Mogelijk moet Nederland uitwijken naar Sapporo, dat op bijna twee uur vliegen van de Japanse hoofdstad ligt. Oranje traint dan ook ver van het olympisch dorp.

"Van de sfeer van de Spelen zul je dan weinig merken", zegt Wiegman. "Dat zou jammer zijn, al zijn er misschien ook speelsters die het wel lekker vinden. Het belangrijkste is dat we nu duidelijkheid krijgen over het speelschema tijdens de Spelen."

De loting begint woensdag om 10.00 uur en de start van het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen is op 21 juli, twee dagen voor de openingsceremonie van de Spelen. De finale is op 6 augustus in het Japan National Stadium in Tokio.