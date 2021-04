Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid heeft zich verbaasd over de commotie die is ontstaan na de aankondiging van de Super League. De 74-jarige Spanjaard vindt het nieuwe toernooi noodzakelijk voor de toekomst van het voetbal en hij maakt zich al helemaal niet druk om de dreigementen van de UEFA.

"Als er iets nieuws komt, zijn er altijd mensen die tegen zullen zijn", zei Pérez maandagavond in het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito de Jugones. "We doen dit om het voetbal te redden nu de clubs een zeer moeilijke periode doormaken. Wij hebben over twee seizoenen al 400 miljoen euro verloren en dan heb ik het alleen over ons."

"Jonge mensen zijn niet langer geïnteresseerd in voetbal. Er zijn veel slechte wedstrijden op televisie en daar hebben ze geen zin in, zeker niet nu er veel andere opties zijn voor entertainment. We moeten de sport weer aantrekkelijk maken. Dit is echt niet alleen voor de rijke clubs, we doen dit voor de toekomst van het voetbal."

Naast Real Madrid conformeerden FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Juventus, AC Milan en Internazionale zich aan de Super League. Mogelijk voegen zich nog drie clubs bij het plan, maar de vraag is of er nog wel animo voor is.

Vooral in Engeland zijn er veel protesten tegen de komst van de Super League. Vooral in Engeland zijn er veel protesten tegen de komst van de Super League. Foto: Pro Shots

'Niemand wordt uit de Champions League gezet'

De komst van Super League schoot fans én voetbalbonden immers in het verkeerde keelgat. De UEFA dreigt Real, City en Chelsea zelfs per direct uit de Champions League te zetten. Daarnaast zouden spelers van de twaalf clubs niet meer uit mogen komen voor hun nationale team als ze in de Super League spelen.

"Elke speler kan rustig ademhalen, want dat gaat niet gebeuren", benadrukte Pérez, wiens club in de halve finales van de Champions League tegen Chelsea speelt. "Niemand wordt uit de Champions League gezet. Ik wil niet te diep op de materie ingaan, maar het is juridisch gezien simpelweg onmogelijk."

Pérez snapt sowieso niet dat er zo veel kritiek is op het mede door hem bedachte plan. "Wedstrijden tussen de grote clubs zijn het interessantst en leveren het meeste geld op, niet de duels tussen de kleinere ploegen. Er zijn nu nationale competities die mensen niet eens bij naam kennen. Voetbal kan niet zo doorgaan."