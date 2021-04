De Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Leeds United (1-1) werd maandagavond compleet overschaduwd door de controverse over de Super League. Trainer Marcelo Bielsa van Leeds, die zijn spelers met een protestshirt de warming-up zag doen, vindt dat de toekomst van het voetbal op het spel staat.

"Natuurlijk zijn er clubs die wat belangrijker zijn dan de rest, maar ze moeten zich ervan bewust zijn dat ze de kleinere ploegen nodig hebben", zei Bielsa na de wedstrijd op Elland Road. "Voetbal is van iedereen. Door deze ontwikkelingen worden de echte voetbalfans aangevallen en staat de toekomst van de sport op het spel."

Twaalf Europese topclubs, waaronder Liverpool, kregen maandag de hele voetbalwereld over zich heen nadat ze de komst van de Super League aankondigden. Voor de wedstrijd tegen Leeds United vonden in Engeland al protesten van supporters plaats en de spelers van de thuisploeg deden daar nog een schepje bovenop door de warming-up in protestshirts af te werken.

Op de voorkant stond een Champions League-logo met de tekst 'Earn it' (je moet het verdienen) en op de achterkant van het shirt was 'Football is for the fans' te lezen. "Op Twitter heb ik geen enkele voetbalfan gezien die blij is met de Super League", zei Leeds United-spits Patrick Bamford na de wedstrijd tegen Sky Sports.

"Voetbal is voor de fans, want zonder hen is een club nergens. Het is belangrijk dat we nu niet toegeven als spelers en sterk in onze schoenen blijven staan. Het is heel bijzonder om te zien hoeveel weerstand er nu is. Jammer dat zoiets niet bij alle misstanden in het voetbal gebeurt, zoals racisme."

Supporters van Liverpool én Leeds United protesteerden maandagavond tegen de nieuwe Super League. Supporters van Liverpool én Leeds United protesteerden maandagavond tegen de nieuwe Super League. Foto: Pro Shots

Liverpool-middenvelder Milner ziet Super League niet zitten

Niet alleen spelers, maar ook veel clubs in heel Europa namen maandagavond afstand van de Super League. Onder andere Borussia Dortmund, Bayern München, Ajax en FC Porto maakten bekend geen interesse te hebben in deelname aan de nu al controversiële competitie.

"Ook onze voorzitter durft zijn been uit te steken om de macht van de grote clubs tegen te gaan", zei Bielsa. "Dat is echt iets waar we trots op mogen zijn. De echte clubeigenaren zijn de mensen die echt van het spelletje houden. Zonder hen zou voetbal verdwijnen."

Bij Liverpool lijken ze overigens ook niet allemaal voorstander te zijn van de Super League. De 35-jarige middenvelder James Milner was de enige die zich echt uit durfde te spreken. "Mijn persoonlijke mening is dat ik het niet zie zitten en dat ik hoop dat de Super League er niet van komt."

De huidige situatie bij Liverpool bewijst nog maar eens waarom de Europese topclubs een eigen toernooi willen. 'The Reds' staan op dit moment zesde in de Premier League en dreigen een Champions League-ticket en daarmee veel geld mis te lopen. Leeds United is middenmoter in de Premier League.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League