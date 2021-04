Bij een nederlaag tegen Arminia Bielefeld degradeert Schalke 04 dinsdagavond voor het eerst in 33 jaar uit de Bundesliga. Waar ging het mis bij een van de grootste clubs van Duitsland? "Je moet een trainer een keer de tijd geven om te bouwen."

"Ik wil mijn aandeel hebben in handhaving met Schalke", zei Klaas-Jan Huntelaar vol goede moed toen hij Ajax op 19 januari verliet voor een tweede periode bij Schalke. Drie maanden later staat de teller voor de 37-jarige spits - mede door blessures - op vijf wedstrijden en één goal en staat zijn club nog altijd kansloos laatste in de Bundesliga.

Volgens Kilian Gaffrey, Schalke-watcher bij de Duitse krant Bild, was het een utopie dat Huntelaar de situatie in korte tijd zou omdraaien. "Schalke speelt namelijk niet alleen dit seizoen slecht. Het is een proces van wel vijftien jaar. Ze hebben de fout gemaakt dat ze zichzelf als Europese topclub zijn gaan zien", vertelt hij.

"De club heeft in de afgelopen jaren heel veel geld geïnvesteerd - soms in de verkeerde spelers - om in de Champions League uit te kunnen komen. Ook terwijl dat steeds niet lukte, bleven ze investeren - geld dat er eigenlijk niet was. Nu hebben ze een schuld van 200 miljoen euro."

Een beeld dat we dit seizoen vaak zagen: Schalke-spelers die balen na weer een tegendoelpunt.

'Schalke is een heel moeilijke club'

De groeiende financiële schuld botste met de hoge verwachtingen, die ook Orlando Engelaar ondervond. De oud-speler van FC Twente en PSV kwam in het seizoen 2008/2009 voor Schalke uit en merkte in die korte periode dat het niet makkelijk is om het shirt van de ambitieuze club te dragen.

"Wij konden daar toen redelijk mee omgaan, maar je wordt er niet beter van. Schalke was ook in mijn tijd al een heel moeilijke club om binnen te komen", aldus de veertienvoudig Oranje-international. "Ook vanuit het bestuur is er heel veel druk. Het is niet voor niets dat de club de afgelopen jaren zo'n trainerskerkhof is geweest."

Schalke wisselde in de afgelopen zeven jaar liefst tien keer van trainer; dit seizoen al drie keer. Volgens Engelaar ligt ook daar een groot deel van het probleem van de 'Königsblauen'.

"Je moet de trainer ook een keer de tijd geven om te kunnen bouwen", vindt hij. "Die instabiliteit, in combinatie met de hoge druk vanuit het bestuur en de supporters die heel snel heel goede resultaten willen zien, heeft voor een bepaalde cocktail aan factoren gezorgd. Daardoor is het hierop uitgedraaid."

Orlando Engelaar was in het seizoen 2008/2009 speler van Schalke. Orlando Engelaar was in het seizoen 2008/2009 speler van Schalke. Foto: ANP

'Huntelaar bracht in ieder geval de hoop terug'

Terug naar de komst van Huntelaar. Heeft zijn terugkeer de club uit Gelsenkirchen dan helemaal niets gebracht? "Hij kon Schalke niet aan handhaving helpen, maar veel mensen zijn blij dat hij er is. Hij bracht in ieder geval voor een paar weken de hoop terug", aldus Gaffrey, die denkt dat Schalke er vanwege het gebrek aan geld voor versterkingen veel baat bij heeft als de spits tóch nog een jaar doorgaat.

"Ze zijn straks gedwongen om grote namen te verkopen, al is het in coronatijd niet makkelijk om spelers te verkopen, zeker als ze al achttien maanden niet goed presteren. Er wordt al gezegd dat Schalke gestopt is met investeren in de bouw op het trainingscomplex. Alle niet-noodzakelijke investeringen zijn stopgezet."

Hoewel de degradatie er al lange tijd aan zit te komen, is de impact volgens Engelaar groot bij de volksclub, die wereldwijd miljoenen fans heeft. "Het is vergelijkbaar met wanneer Feyenoord zou degraderen. Het is iets wat heel moeilijk voor te stellen is en eigenlijk niet kan gebeuren."

De wedstrijd tussen Arminia Bielefeld en zevenvoudig landskampioen Schalke 04 begint dinsdag om 20.30 uur. Bij een nederlaag is de club van Huntelaar officieel gedegradeerd.

