Liverpool heeft maandag een beladen dag afgesloten met een teleurstellend 1-1-gelijkspel bij Leeds United. De Engelse topclub gaf de overwinning vlak voor tijd weg in een wedstrijd waarbij het vooral over de Super League ging.

Liverpool en elf andere Europese topclubs kregen de hele dag veel over zich heen nadat ze met concrete plannen naar buiten kwamen voor een Super League, een besloten topcompetitie waarin de clubs zich willen afscheiden van de rest en nog meer geld willen verdienen.

Rond het duel met Leeds leidde dat tot protesten. Zo vloog er een vliegtuigje over met de tekst "Zeg nee tegen de Super League" en droegen de Leeds-spelers tijdens de warming-up shirts met daarop: "Voetbal is voor de fans. Verdien het."

Verder toonden supporters van de thuisclub én Liverpool-fans buiten het stadion spandoeken. Bij Anfield, het stadion van Liverpool, werden intussen alle doeken van de tribunes gehaald en werden stevige teksten opgehangen bij de ingang uit protest tegen de Super League.

Liverpool moest een late gelijkmaker slikken in Leeds. Foto: ANP

Doelpunt Mané niet genoeg voor zege

Op bezoek in Leeds kwam Liverpool met Georginio Wijnaldum in de basis na een half uur op voorsprong dankzij Sadio Mané. Dat leek genoeg voor de overwinning, maar vlak voor tijd tekende Diego Llorente alsnog voor de gelijkmaker.

Het puntenverlies betekent dat de ploeg van manager Jürgen Klopp zesde blijft in de Premier League. Het gat naar de plaatsen die recht geven op Champions League-voetbal is twee punten. Er zijn nog zes speelrondes te gaan.

Er was maandag al de hele dag woede over de concrete Super League-plannen. Naast de supporters zijn onder meer de UEFA en de clubs die niet betrokken zijn bij de Super League er niet blij mee. Ze vinden dat de competitie voor een enorme scheefgroei zorgt in de voetbalwereld.

De Liverpool-supporters lieten zich met spandoeken gelden op Anfield. De Liverpool-supporters lieten zich met spandoeken gelden op Anfield. Foto: ANP

