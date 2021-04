Jürgen Klopp hoopt dat de fans van Liverpool begrijpen dat zijn spelers niets kunnen doen aan de Super League-plannen die maandag ontvouwd zijn. De Engelse club is een van de twaalf initiatiefnemers van de nieuwe Europese topcompetitie.

"Het enige wat ik kan zeggen is dat ik ook niet veel informatie heb", zei Klopp kort voor het uitduel van maandagavond met Leeds United (1-1). "Maar ik hoop dat alle supporters zich realiseren dat onze spelers er totaal buiten staan."

Rond Elland Road, het stadion van Leeds, lieten supporters van zowel Leeds United als Liverpool maandagavond blijken dat ze tegen de komst van een Super League zijn. Daarnaast haalden Liverpool-fans op het eigen Anfield alle spandoeken van de tribunes en hingen ze enkele nieuwe doeken met stevige teksten op bij de ingang van het stadion.

Klopp voelt zelf ook nog niet veel voor de Super League. "Sinds ik actief ben als coach is de Champions League er. Mijn ambitie is altijd geweest op dat niveau te spelen. Mijn mening is niet veranderd", zei hij. "En dan nu een nieuwe competitie zonder promotie of degradatie? Ik wil dat bijvoorbeeld West Ham United zich ook kan kwalificeren voor de Champions League. Iedereen behoort die kans te krijgen."

Liverpool wil samen met AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Internazionale, Juventus, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur een besloten topcompetitie oprichten, die de twaalf clubs vooral aan nog meer inkomsten moet helpen.

De Super League-plannen leidden al tot veel boze reacties. De UEFA dreigt met sancties tegen de twaalf clubs én de spelers van die clubs. Veel clubs die er niet bij betrokken zijn, hebben zich ook tegen het voorstel uitgesproken.