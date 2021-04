De Graafschap heeft maandagavond een grote stap naar promotie naar de Eredivisie gezet. De ploeg van coach Mike Snoei was met 0-2 te sterk voor Jong PSV en heeft de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie stevig in handen.

Dankzij de derde overwinning op rij heeft De Graafschap achter het al gepromoveerde SC Cambuur een voorsprong van zes punten op NAC Breda en Almere City, de nummers drie en vier. Er zijn nog vier speelrondes te gaan.

Op bezoek in Eindhoven, waar voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte werd gehouden ter nagedachtenis aan de overleden PSV-icoon Willy van der Kuijlen, stond de eindstand halverwege al op het scorebord. Jordy Tutuarima en Elmo Lieftink scoorden.

De Graafschap speelt in de komende twee speelrondes tegen concurrenten Almere City (thuis) en Cambuur (uit) en treft daarna nog Jong Ajax (in Amsterdam) en Helmond Sport (thuis).

Promotie zou betekenen dat de club na twee jaar weer terug is in de Eredivisie. Vorig seizoen was De Graafschap samen met Cambuur ook al op weg naar promotie, maar dat ging toen niet door vanwege het door de coronapandemie afgebroken seizoen.

Het kampioenschap is dit seizoen vrijwel zeker voor Cambuur, dat een voorsprong van elf punten op de concurrent uit Doetinchem heeft.

