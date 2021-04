In navolging van onder meer PSV heeft ook Ajax maandag negatief gereageerd op de concrete plannen die twaalf Europese topclubs voor een Super League hebben. Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt dat hij de actie niet heeft zien aankomen.

"We zijn volledig verrast en teleurgesteld. We steunden de nieuwe opzet voor de Champions League, die maandag door de UEFA is aangekondigd", zegt Van der Sar, die ook vicevoorzitter is van de ECA, een organisatie voor Europese clubs, in een verklaring op de site van Ajax.

"Door mijn werk voor de ECA ben ik al een aantal jaren betrokken bij de discussies over een nieuw format voor clubcompetities. Ajax heeft in het verleden samen met de Eredivisie CV en de KNVB een paar veranderingen doorgevoerd, bijvoorbeeld om Champions League-deelname toegankelijker te maken."

Van der Sar dacht dat het plan voor een Super League van de baan was. "We dachten een oplossing te hebben volgens Zwitsers model, met meer internationale competities voor meer clubs. We zijn erg teleurgesteld over deze plotselinge en late wending van collega-directeuren van een aantal topclubs. Het zorgt voor een zeer onzekere periode voor het Europese voetbal."

In de Super League is geen ruimte voor Nederlandse clubs. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur zijn de twaalf initiatiefnemers.

Eerder op maandag had Ajax bij monde van een woordvoerder nog laten weten "te veel losse eindjes te zien" om een reactie op de Super League-plannen te geven. PSV gaf al wel aan niet achter de plannen te staan, net als veel andere internationale clubs en organisaties.