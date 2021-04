Michael van Praag heeft maandag na zijn laatste vergadering als bestuurslid van de UEFA keihard uitgehaald naar Juventus-voorzitter Andrea Agnelli. De Italiaan steunde, volgens Van Praag tegen eerder afspraken in, de totstandkoming van de Super League.

"Nou, mijn laatste bestuursvergadering was wel een bijzondere", aldus Van Praag op Twitter. "Mijn medebestuurslid Agnelli, die er natuurlijk niet was, is ontmaskerd als een ordinaire leugenaar, bedrieger en verrader. Deze derde 'break away-poging' is los van de inhoud echt schandalig gegaan."

Twaalf clubs, waaronder Juventus, meldden in de nacht van zondag op maandag gezamenlijk een Super League te vormen. De clubs zonderen zich daarmee af van alle competities van de UEFA, waaronder de Champions League.

Agnelli wordt vicevoorzitter van de Super League. Hij heeft zijn functie als voorzitter van de ECA, de koepelorganisatie van Europese clubs, neergelegd. Vanuit die rol pleitte de Italiaan er eerder nog voor om de voorgestelde hervormingen van de Champions League te ondersteunen.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vertelde dat hij zaterdag nog met Agnelli over de telefoon had gesproken. "Hij vertelde dat de verhalen over de Super League slechts geruchten waren", zei de Sloveen. "Een dag later kregen we een persbericht."

Swart: 'Enige optie is dat ze tot inkeer komen'

Directeur Jacco Swart van de European Leagues, de belangenorganisatie van de nationale competities, verwacht niet dat de UEFA op zoek is naar een compromis met de twaalf clubs. "De enige optie is dat ze tot inkeer komen", zegt hij tegen BNR Nieuwsradio.

"Ik zit in het kamp waarin iedereen zit, behalve de twaalf. We zullen proberen ze op andere gedachten te brengen, net als de nationale competities, de fans en de vakbonden dat proberen te doen. Vermoedelijk hebben ze zich verslikt in alle reacties. Dit hadden ze niet verwacht. Ik hoop dat het gezonde verstand gaat zegevieren."

Swart denkt dat de beslissing van 'de twaalf' voorkomt uit frustratie. "Ze wilden de zeggenschap over de Champions League, maar die konden ze niet krijgen. Vervolgens hebben ze gezegd: we gaan het zelf doen. De eigenaren van deze clubs komen vaak uit de VS. Die zijn gewend dat de clubs op hun beurt weer de eigenaar van de competities zijn. Maar in Europa werkt dat anders."

Waarschijnlijk leidt het initiatief tot een Super League ertoe dat Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United en Arsenal - de clubs die nog Europees actief zijn - per direct uit de Champions League en Europa League worden gezet. Een besluit daarover volgt vrijdag.