Real Madrid, Chelsea en Manchester City zullen waarschijnlijk per direct uit de Champions League worden gezet vanwege hun betrokkenheid bij de oprichting van een afgescheiden Super League. Dat heeft UEFA-bestuurslid Jesper Møller maandag gezegd.

Volgens Møller neemt de UEFA vrijdag een besluit. "Dan hebben we een buitengewone bestuursvergadering. Deze drie clubs zullen moeten vertrekken. Daarna bekijken we hoe we het seizoen in de Champions League gaan afronden", zei hij bij de Deense omroep DR.

Real, Chelsea en City staan momenteel in de halve finales van de Champions League. Real speelt op 27 april de eerste wedstrijd thuis tegen Chelsea en Paris Saint-Germain ontvangt City een dag later. De returns zijn de week daarop.

Ook Manchester United en Arsenal zouden op korte termijn uitgesloten kunnen worden van Europees voetbal. Beide Engelse clubs staan in de halve finales van de Europa League, waarin AS Roma en Villarreal de tegenstanders zijn.

De andere topclubs die zich aan de Super League hebben verbonden, zijn dit seizoen Europees al uitgespeeld. Het gaat om AC Milan, Atlético Madrid, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool en Tottenham Hotspur.

Ceferin reageerde al woedend

Eerder op de dag had UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin na een vergadering in het Zwitserse Montreux al gezegd dat hij zo snel mogelijk sancties wil opleggen aan de twaalf clubs die zich in de nacht van zondag op maandag als 'founders' van de Super League presenteerden.

In het gezamenlijke persbericht van de twaalf clubs werd nog de hoop uitgesproken voor een constructieve samenwerking met de UEFA en de FIFA. De kans daarop lijkt gezien de vele boze reacties echter zeer klein.

De twaalf clubs willen ook actief blijven in de nationale competities. Als het aan de UEFA ligt, worden ze echter verbannen uit hun eigen liga's. Bovendien zullen de spelers die in de Super League gaan uitkomen, niet langer gerechtigd zijn om voor nationale teams actief te zijn, bijvoorbeeld op een EK of WK.