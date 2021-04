De aankondiging van twaalf Europese topclubs om een Super League te starten, doet de voetbalwereld op zijn grondvesten schudden. We beantwoorden in dit artikel een aantal vragen die via ons lezersforum NUjij binnenkwamen.

Denken deze clubs hier echt serieus over na, of is dit gewoon een kwestie van het tonen van hun macht om een goede onderhandelingspositie te creëren voor meer geld voor de Champions/Europa League? - TMM

Plannen voor een Super League zijn er al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw en werden regelmatig gebruikt om een gunstigere Champions League-opzet af te dwingen bij de UEFA. Het is dan ook zeker geen toeval dat de plannen voor de Super League gelanceerd werden op de dag voordat de UEFA instemde met de uitbreiding van de Champions League naar 36 clubs per 2024.

Maar toch: de plannen voor een Super League waren nog nooit zo serieus en concreet als nu. De twaalf clubs verwachten 10 miljard euro te kunnen gaan verdienen. De komende dagen zal duidelijk worden of de initiatiefnemers durven doorzetten. Tot dusver houden ze wel vast aan die koers, ondanks het feit dat ze in de nieuwe opzet van de Champions League al tegemoet werden gekomen.

Hoe is deze organisatie van plan om breed draagvlak onder supporters te creëren? Want hier draait het uiteindelijk toch om? - Ssueh

Maandag hingen fans van Liverpool en Tottenham Hotspur uit protest spandoeken op bij de stadions van hun clubs. Zij zien hun clubs liever derby's tegen streekgenoten spelen dan uitwedstrijden waarvoor een vliegreis van enkele uren moet worden gemaakt.

Maar vergeet niet dat clubs als Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Liverpool en Juventus een mondiale fanbase hebben en veelal eigendom zijn van investeringsmaatschappijen uit de Verenigde Staten, het Midden-Oosten of het Verre Oosten. Miljoenen mensen in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika noemen zich fan van een van deze clubs. Voor deze markt is Arsenal-Real Madrid of AC Milan-Manchester United in de Super League vele malen interessanter dan pakweg Club Brugge-Real Madrid in de Champions League of Getafe-Real Madrid in La Liga.

Deze 'grote' clubs hebben het erover dat de inkomsten verkeerd verdeeld worden momenteel. Doelen ze dan op dat ze vinden dat zij zelf meer zouden moeten krijgen of dat de UEFA te veel opeist? - Willem_de_veroveraar

Het gaat er vooral om dat de huidige opzet van de Champions League niet interessant genoeg is. Neem bijvoorbeeld Liverpool, dat dit seizoen in de Champions League uitwedstrijden in Amsterdam, Bergamo en Herning speelde. Ajax en Amsterdam hebben nog wel een mondiale uitstraling die interessant is, maar dat geldt niet voor de provincieclubs in Italië en Denemarken.

De groepsfase is bovendien tamelijk voorspelbaar, op voorhand kun je op een enkele verrassing na wel invullen welke clubs naar de knock-outfase gaan. In die knock-outfase kan het toernooi na twee wedstrijden tegen een andere topploeg alweer voorbij zijn.

In de Super League zijn de clubs verzekerd van achttien groepswedstrijden tegen andere topclubs, voordat het eventueel in de knock-outfase zal aantreden.

Welke drie clubs zijn de meest waarschijnlijke toevoegingen aan de groep grondleggers en hoe kunnen overige vijf clubs zich kwalificeren voor de Super League? - BarryK

Deze drie plekken waren waarschijnlijk voorbehouden aan Paris Saint-Germain, Bayern München en Borussia Dortmund. Die laatste twee clubs hebben zich openlijk tegen de plannen gekeerd en ook PSG doet vooralsnog niet mee. De Super League zal waarschijnlijk op zoek gaan naar commercieel interessante clubs uit Europese metropolen. Denk hierbij aan Moskou, Sint-Petersburg, Istanboel of Rome.

Pas daarna zullen wat kleinere Europese steden van het kaliber Lissabon, Sevilla, Valencia, Wenen, Brussel of Amsterdam interessant worden. Ajax maakte maandagavond net als veel andere clubs bekend geen voorstander te zijn van de Super League.

Over de vijf overige clubs die zich kunnen kwalificeren is op dit moment nog niets bekend. Doordat de UEFA fel tegenstander is, zal de Champions League in elk geval niet als kwalificatietoernooi gaan dienen.

Ajax gaf maandagavond aan tegenstander te zijn van de nieuwe Super League. Foto: Pro Shots

Wat vinden de voetbalbonden in Engeland, Spanje en Italië van deze actie? Want dit schept een precedent natuurlijk. Zou deze actie ook averechts kunnen uitpakken voor deze clubs? Dat ze minder gedaan krijgen? - Jsvdvelde

Die zijn furieus. Vooral omdat de grote clubs puur voor zichzelf kiezen en daarmee het basisbeginsel van solidariteit in de sport aantasten. De veertien Premier League-clubs die niet bij de Super League horen, komen dinsdag in een spoedoverleg bijeen. De kans lijkt groot dat zij gaan voorstellen om Premier League zonder de zes clubs door te laten gaan bij de komst van een Super League.

Wanneer gaat de Super League beginnen? - Dennis_Alberti

Dat is onbekend. Het enige wat de Super League gecommuniceerd heeft is "zo snel als praktisch mogelijk". De competitie zal eerst bijvoorbeeld zijn tv-rechten aan de verschillende landen moeten verkopen en dat zijn doorgaans tijdrovende onderhandelingen. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez benadrukte de haast die er is "om met de Super League het voetbal te redden". De nieuwe Champions League-opzet per 2024 komt volgens hem veel te laat.

Wat kan de UEFA/FIFA doen om dit tegen te gaan? - Pieter_Beukhoven

De UEFA kondigde direct aan de deelnemende clubs uit te sluiten van overige nationale en internationale competities. Dat zou mogelijk al kunnen gelden voor het huidige seizoen, zodat halvefinalisten Manchester City, Real Madrid en Chelsea gediskwalificeerd worden en alleen Paris-Saint Germain als winnaar overblijft.

Daarnaast dreigt de UEFA spelers van Super League-clubs te weren van interlandvoetbal. De vraag is of de bond die juridische macht heeft. Spelersvakbond FIFPRO riep op dat spelers niet de dupe mogen worden van een conflict tussen de bestaande en nieuwe voetbalbond.

Welke averechtse effecten verwachten alle clubs die niet in de Super League zitten? Het lijkt mij dat de kloof tussen grote en kleine clubs alleen maar verder vergroot wordt, wat ten koste gaat van alle competities behalve dan van de grote 15 clubs. - Josttie

Niet alleen zullen de inkomsten in de Super League hoger zijn dan de topclubs nu gewend zijn uit de Champions League. Ook zullen kleinere clubs minder gaan verdienen uit hun nationale competities. Hoe interessant is de Premier League nog, als de zes topclubs wekelijks toppers in de Super League spelen en misschien een B-team in eigen land opstellen? Of erger nog: hoe interessant is de Premier League zonder de zes grootste clubs en een titelstrijd tussen pakweg West Ham United, Everton en Leicester City?

De Super League verwacht vele miljarden te genereren. Waar is deze verwachting op gebaseerd? Als de supporters afhaken, wie brengt dan geld in het laatje? - De_Idealist

Het geld komt onder meer van investeringsmaatschappijen, met JP Morgan als belangrijkste geldschieter. De Amerikaanse bank is bereid om in eerste instantie 3,25 miljard euro in het project te steken. Dat bedrag wordt dan als een soort welkomstbonus over de clubs verdeeld.

Daarnaast verwachten de twaalf clubs veel geld te genereren met televisierechten, die miljarden kunnen opleveren. De grootmachten houden hoe dan ook meer geld over, omdat ze de opbrengsten niet hoeven te delen.