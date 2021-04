De UEFA heeft een besluit over de speelsteden van het EK uitgesteld. Waarschijnlijk is dit gebeurd vanwege alle commotie over de oprichting van een Super League die zondag een schokgolf in de Europese voetbalwereld heeft veroorzaakt.

De UEFA zou aanvankelijk deze maandag in het Zwitserse Montreux de speellocaties van het EK officieel presenteren. Die beslissing is uitgesteld en zal vermoedelijk komende vrijdag naar buiten komen.

Daardoor hebben de beoogde EK-steden München, Bilbao en Dublin wat meer tijd om met hun landelijke overheden te overleggen over mogelijke toelating van publiek. Dat is in principe een voorwaarde van de UEFA om EK-stad te mogen blijven.

De UEFA meldde maandag wel dat er diverse opties aangeboden zijn voor de wedstrijden die in München, Bilbao en Dublin moeten plaatsvinden.

Het EK zou volgens planning in twaalf landen plaatsvinden, maar tot nu toe heeft de UEFA slechts van negen landen de belofte dat toeschouwers welkom zullen zijn. De Johan Cruijff ArenA behoort tot de stadions waar EK-wedstrijden gespeeld gaan worden.

De KNVB heeft laten weten te mikken op ten minste twaalfduizend toeschouwers bij de drie groepswedstrijden van Oranje, plus nog een duel in de achtste finales.