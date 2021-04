Aleksander Ceferin heeft maandag keihard uitgehaald naar enkele bestuurders van clubs die een Europese Super League willen beginnen. Dat deed de UEFA-voorzitter kort nadat bekend was geworden dat de Champions League vanaf 2024 uitgebreid wordt.

"We wisten niet dat we slangen in onze nabijheid hadden. Nu weten we dat wel", begon Ceferin zijn tirade. De Sloveen richtte zich vervolgens tot de topbestuurders van Juventus en Manchester United.

"Andrea Agnelli is de grootste teleurstelling van allemaal. Ik heb nog nooit een persoon ontmoet die zo vaak liegt als hij. Hij is zo volhardend, het is echt ongelooflijk", zei Ceferin over de voorzitter van Juventus.

"En Ed Woodward (vicevoorzitter Manchester United, red.) heb ik donderdag nog gesproken. Hij vertelde me erg tevreden te zijn over de nieuwe opzet van de Champions League en de plannen volledig te steunen. We hebben verder alleen over Financial Fair Play gesproken, maar kennelijk had hij toen al zijn handtekening gezet voor de Super League."

Agnelli en Joe Glazer, de voorzitter van Manchester United, zijn beiden vicevoorzitter van de zondag aangekondigde Super League. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez moet de voorzitter worden van de op voorhand zwaar omstreden topcompetitie.

Ceferin herhaalt dat UEFA spelers uitsluit van interlands bij deelname aan Super League

Ceferin meldde dat de nieuwe opzet van de Champions League, waarin 36 clubs ieder tien poulewedstrijden spelen en er één ranglijst wordt gehanteerd, hoe dan ook door zal gaan, ongeacht de deelname van de twaalf Super League-teams.

De UEFA-voorzitter kondigde aan in gesprek te gaan met advocaten van de Europese bond om te bekijken hoe de clubs gestraft kunnen worden voor deelname aan de Super League.

Daarnaast herhaalde Ceferin het UEFA-standpunt dat spelers van de Super League-clubs niet langer interlandvoetbal mogen spelen. De internationale spelersvakbond FIFPRO meldde maandag zich "krachtig" te zullen verzetten tegen maatregelen die spelers zouden belemmeren, zoals uitsluiting van nationale ploegen.