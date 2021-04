Ajax wil nog geen standpunt over de Super League innemen. PSV daarentegen is zeer sceptisch over de komst van de Europese topcompetitie, die in de nacht van zondag op maandag werd aangekondigd.

"We vinden het te voorbarig om te reageren", zegt een woordvoerder van Ajax. "Er zijn nog te veel losse eindjes om nu een standpunt in te nemen."

PSV-directeur Toon Gerbrands nam tegenover VI wél stelling tegen de komst van de Super League. "Het is het goede recht van iedere club om te onderzoeken wat goed is voor de toekomst. Dat doen we allemaal voortdurend, PSV ook. Wij kijken ook of een BeNeLiga iets zou kunnen zijn of juist niet", aldus Gerbrands.

"Maar de aankondiging van deze clubs om een Super League op te richten, komt op mij over als een vorm van power play die niet tot zo'n competitie zal leiden. De hele voetbalwereld is redelijk eensgezind over dit initiatief en dat is behoorlijk uniek. Als de Super League doorgaat, worden bestaande competities opgeblazen."

FIFPRO zeer bezorgd over Super League

Ook FIFPRO heeft zorgen geuit over de komst van de Super League. "Dit heeft niet alleen impact op het diepste weefsel en de identiteit van het voetbal, maar ook op de carrières van spelers", aldus de internationale spelersvakbond in een verklaring.

"Spelers worden in deze discussie gebruikt als een onderhandelingsmethode. Dit is onaanvaardbaar voor FIFPRO, onze 64 nationale spelersbonden en de zestigduizend voetballers die wij vertegenwoordigen. We zullen ons hevig verzetten tegen maatregelen waarbij de rechten van spelers in het geding zijn, zoals bij uitsluiting van hun nationale teams."

Daarmee doelt FIFPRO op het besluit van de UEFA dat spelers die uitkomen in de Super League niet mee mogen doen aan EK's en WK's.

De Nederlandse spelersvakbond VVCS sluit zich aan bij de verklaring van FIFPRO. "Deze prestigestrijd wordt uitgevochten over de rug van de speler. Dat is fout, heel erg fout."

Twaalf clubs namen initiatief voor Super League

Ajax en PSV horen niet bij de twaalf initiatiefnemers van het revolutionaire project. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur willen in augustus al met een nieuwe midweekse competitie beginnen.

Het is de bedoeling dat aan de Super League twintig clubs gaan deelnemen. De ploegen die in de Super League uitkomen, zullen volgens het plan van de oprichters doorgaan met het spelen van competitiewedstrijden in eigen land. De vraag is echter of dat nog wel mogelijk zal zijn.

De UEFA keurde zondag de komst van zo'n gesloten internationale competitie in harde bewoordingen af en dreigde de deelnemende clubs uit de nationale competities te zetten. En de spelers die in de Super League uitkomen, zouden uit hun nationale teams geweerd worden.

Oprichters verwachten 10 miljard euro te genereren

De oprichters verwachten met de Super League een bedrag van 10 miljard euro te genereren voor de clubs die zich aan het ambitieuze project hebben verbonden.

De UEFA vergadert maandag onder meer over mogelijke hervormingen van de Champions League. De grote Europese clubs zijn al geruime tijd ontevreden over de opzet en de verdeling van de inkomsten van dat toernooi. Mede daardoor zijn de plannen voor een Super League ontstaan.

De KNVB heeft als standpunt dat een "Super League niet in het belang is van het Nederlandse voetbal". Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, heeft geen signalen dat Ajax zich zou willen aansluiten bij de nieuwe topcompetitie. Zo heeft de club meegewerkt aan de hervormingsplannen voor de Champions League.

"Dus nee, ik ben er op zich niet bang voor dat Ajax mogelijk de Super League in wil", zegt De Jong. "Maar als de wereld zich ontwikkelt, zullen mensen ook opnieuw naar hun kansen kijken. Daarom is het zo jammer dat het voorstel van de Super League juist de solidariteit in Europa zo doorkruist."