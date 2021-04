Bayern München en Borussia Dortmund hebben zich maandag stevig uitgesproken tegen de plannen voor de Super League. Ook La Liga en FC Porto nemen stelling tegen de competitie van twaalf grote Engelse, Spaanse en Italiaanse clubs.

"We zijn niet betrokken bij de plannen voor het oprichten van een Super League", meldt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern. "We zijn ervan overtuigd dat de huidige voetbalstructuur een stevig fundament vormt."

"De aangekondigde hervorming van de Champions League zien we wel als een juiste stap voor de ontwikkeling van het voetbal. De aangepaste groepsfase zal voor meer spanning in de competitie zorgen", zegt Rummenigge over de maandag aangekondigde nieuwe opzet die in 2024 ingaat.

"Ik geloof niet dat de Super League de door het coronavirus veroorzaakte financiële probleem van de Europese clubs zal oplossen. We kunnen beter solidair optrekken en bijvoorbeeld de hoge spelerssalarissen en vergoedingen aan zaakwaarnemers op elkaar afstemmen om het voetbal rationeler te maken."

Eerder op de dag meldde Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke al tegen de komst van de nieuwe competitie te zijn. "De bestuursleden van de ECA (belangenvereniging voor Europese clubs, red.) hebben een duidelijk standpunt ingenomen door de plannen van de Super League af te wijzen."

La Liga: 'Super League maakt rijkste clubs alleen maar rijker'

Ook La Liga spreekt zich fel uit tegen de komst van de Super League, waar namens Spanje FC Barcelona, Real Madrid en Atético Madrid aan meedoen.

"La Liga veroordeelt deze elitaire Europese competitie, die de principes van een 'open' systeem en sportieve prestaties aantast. Deze principes vormen de kern van de nationale en Europese voetbalpiramide", schrijft de organisatie.

"Dit is niet meer dan een egoïstisch voorstel, bedoeld om de superrijken alleen maar nog rijker te maken", aldus La Liga. "Het zal de aantrekkingskracht van het voetbal ondermijnen en een zeer schadelijke impact hebben op het heden en de toekomst van La Liga, de aangesloten clubs en het hele systeem."

Ook FC Porto is tegenstander

FC Porto, dat dit jaar ten koste van Juventus de kwartfinales van de Champions League haalde, zegt benaderd te zijn voor de Super League. "Er waren informele contacten met sommige clubs, maar we hebben er niet veel aandacht aan geschonken", zegt voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa.

"De Europese Unie staat een gesloten competitie, zoals de NBA in de Verenigde Staten, niet toe. En de Portugese voetbalbond is hier als onderdeel van de UEFA ook op tegen. Wij kunnen niet meedoen aan iets wat in strijd is met de principes en regels van de Europese Unie en de UEFA."

FC Porto hoopt nog vele jaren actief te blijven in de Champions League. "We kijken naar de clubs die wel nog aan onze kant staan, zoals Bayern München, Ajax en Paris Saint-Germain."

Super League initiatief van twaalf clubs

Het controversiële initiatief om de Super League op te richten komt van twaalf clubs uit Engeland, Spanje en Italië. Dit doen zij uit onvrede met de huidige opzet van de Champions League. De nieuwe vorm van het miljoenenbal - een competitie zonder groepsfase, maar met één ranglijst van 36 clubs - zou volgens deze clubs niet ver genoeg gaan.

Daarbij komt dat de grootmachten met een Super League meer inkomsten genereren en financiële zekerheid hebben, omdat ze sowieso mogen meedoen. De oprichters verwachten 10 miljard euro te genereren gedurende de periode dat de clubs zich aan het ambitieuze project hebben verbonden. De clubs willen ondertussen blijven meedoen aan de nationale competitie.