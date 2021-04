Tottenham Hotspur heeft maandag José Mourinho ontslagen. De Portugese manager moet vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten van de Londenaren, die Europees voetbal dreigen mis te lopen.

"José is een ware prof die tijdens deze coronapandemie een enorme veerkracht heeft getoond", zegt voorzitter Daniel Levy op de site van Tottenham. "Ook persoonlijk heb ik altijd genoten van de samenwerking en ik vind het dan ook jammer dat het niet zo is gelopen als gehoopt. Hij zal hier altijd welkom blijven."

De timing van het ontslag is opvallend, want Tottenham speelt komende zondag de League Cup-finale tegen Manchester City. De club kan dan voor het eerst sinds 2008 een prijs pakken. Ryan Mason neemt de honneurs voorlopig waar bij de 'Spurs', waar Oranje-international Steven Bergwijn onder contract staat.

De 58-jarige Mourinho werd in het najaar van 2019 aangesteld bij Tottenham als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino. Zijn contract bij de Premier League-club liep nog door tot medio 2023.

Het is de tweede keer in 2,5 jaar tijd dat Mourinho wordt ontslagen. 'The Special One', die bij de meeste van zijn vorige clubs wel minimaal één prijs pakte, werd in december 2018 op straat gezet door Manchester United. Hij was daar in 2016 de opvolger van Louis van Gaal.

Tottenham presteert al maanden ondermaats

Mourinho leidde Tottenham in het restant van het vorige seizoen naar de zesde plek in de Premier League en daarmee ontving de club een ticket voor de voorronde van de Europa League. Na een sterk begin van het huidige seizoen - Tottenham was zelfs even koploper - is de Londense formatie al enige tijd aan het kwakkelen.

Tottenham werd door Dinamo Zagreb roemloos uitgeschakeld in de achtste finales van de Europa League, won slechts één van de laatste vijf competitieduels en bezet de zevende plek in de Premier League. Alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League en de nummer vijf mag de Europa League in.

De nummer zes is wat betreft Europees voetbal afhankelijk van de FA Cup-winnaar. De achterstand van Tottenham op nummer vier West Ham United is met vijf punten overbrugbaar, maar Mourinho krijgt de kans niet meer om de 'Spurs' naar de Champions League te leiden.

Eerder in zijn loopbaan was Mourinho een stuk succesvoller. De Portugees won met FC Porto en Internazionale de Champions League, leidde Chelsea over twee periodes naar drie landstitels en hij werd kampioen met Real Madrid. Met Manchester United won hij de Europa League, de League Cup en de Community Shield.

Erelijst José Mourinho FC Porto (2002-2004) - Champions League, UEFA Cup, landstitel (2x), beker, supercup

Chelsea (2004-2007) - Landstitel (2x), FA Cup, League Cup (2x), Community Shield

Internazionale (2008-2010) - Champions League, landstitel (2x), beker, supercup

Real Madrid (2010-2013) - Landstitel, beker en supercup

Chelsea (2013-2015) - Landstitel en League Cup

Manchester United (2016-2018) - Europa League, de League Cup en Community Shield

