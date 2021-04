PSV is maandag in rouw vanwege het overlijden van Willy van der Kuijlen (74). Ook andere clubs en prominenten uit de Nederlandse voetbalwereld staan stil bij de dood van de topscorer aller tijden van de Eredivisie.

"Met een enorm gevoel van verslagenheid deelt PSV mee dat 'Mister PSV' Willy van der Kuijlen tot groot verdriet van de club is overleden. Het clubicoon is 74 jaar oud geworden", schrijft PSV maandag op de website van de club.

Van der Kuijlen, die van 1964 tot 1981 in de hoofdmacht van PSV speelde, was een van de beste Nederlandse spitsen aller tijden. Hij scoorde in 528 Eredivisie-wedstrijden 308 keer en maakte in zijn laatste seizoen als prof ook nog drie goals voor MVV. Voor Oranje speelde hij 22 interlands waarin hij zeven keer scoorde.

Het Twitter-account van de Eredivisie noemt Van der Kuijlen in een reactie op diens overlijden "de personificatie van een doelpuntenmachine"; "'Mister PSV' en een absolute legende in de Eredivisie".

'Een groot verlies voor ons allemaal'

Ook oud-spelers van PSV laten van zich horen. "Zeer triest, mijn grote voorbeeld maar vooral goede vriend Willy van der Kuijlen is er helaas niet meer. Rust zacht Kuijl", schrijft oud-verdediger Berry van Aerle op Twitter.

Ruud van Nistelrooij herdenkt Van der Kuijlen op Instagram. "Bedankt voor alles, Willy! Rust zacht." (Oud-)PSV'ers als Luuk de Jong, Jeroen Zoet, Steven Bergwijn, Jorrit Hendrix, Denzel Dumfries en Marco van Ginkel plaatsen een foto van Van der Kuijlen met het bijschrift "Rust in vrede, Mister PSV".

Michael van Praag, tot eind 2019 voorzitter van de KNVB, noemt het overlijden van Van der Kuijlen "een groot verlies voor ons allemaal". "Mijn condoleances en medeleven gaan uit naar de familie en anderen in het leven van Willy van der Kuijlen. En uiteraard naar PSV en haar supporters."

"Willy was een icoon. Na Harry nu Willy", schrijft Van Praag op Twitter. Met Harry doelt hij op voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij, die in november 2020 overleed.

'Skiete Willy', zoals de bijnaam van Van der Kuijlen luidde, was al geruime tijd ziek. Vorig jaar maakte zijn familie bekend dat hij leed aan de ziekte van Alzheimer.