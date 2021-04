Willy van der Kuijlen is maandag op 74-jarige leeftijd overleden. De clubicoon van PSV, die al geruime tijd aan de ziekte van Alzheimer leed, staat bekend als een van de beste spelers van de Eindhovenaren ooit en is topscorer aller tijden in de Eredivisie.

Van der Kuijlen kwam tussen 1964 en 1981 uit voor PSV en maakte in 528 competitiewedstrijden maar liefst 308 treffers voor de Eindhovenaren. De legendarische aanvaller scoorde in het seizoen 1981/1982 ook drie keer voor MVV en is met 311 doelpunten topscorer aller tijden in de Eredivisie.

'Skiete Willy' - de spits kreeg die bijnaam van het publiek vanwege zijn harde en vaak rake schoten met links én rechts - is tot nu toe de enige speler die meer dan driehonderd doelpunten op het hoogste niveau wist te maken. Ruud Geels staat met 265 goals tweede op de eeuwige topscorerslijst, voor wijlen Johan Cruijff (215).

In achttien seizoenen bij PSV veroverde Van der Kuijlen drie landstitels (1975, 1976, 1978) en mocht hij twee keer de KNVB-beker (1974 en 1976) omhooghouden. Het hoogtepunt was het veroveren van de UEFA Cup in het seizoen 1977/1978. De ploeg van toenmalig coach Kees Rijvers was in de finale mede door een goal van Van der Kuijlen over twee duels te sterk voor het Franse Bastia.

Ondanks zijn status als een van de beste Nederlandse voetballers bleef de interlandcarrière van Van der Kuijlen beperkt tot 22 wedstrijden en 7 doelpunten. De Brabander botste regelmatig met de spelers van Ajax en bedankte voor het WK van 1974, waardoor de spits geen enkel eindtoernooi meemaakte.

'Mister PSV' bleef ook na zijn loopbaan actief bij zijn grote liefde

Na zijn spelersloopbaan, die hij in 1962 begon bij HVV Helmond en in 1983 afsloot bij het Belgische Overpelt-Fabriek, was Van der Kuijlen nog als jeugdtrainer, assistent-trainer en scout werkzaam bij PSV.

Vanwege zijn verdiensten voor de Eindhovenaren kreeg Van der Kuijlen een standbeeld naast het Philips Stadion en werd hij uitgeroepen tot 'Mister PSV'. In die hoedanigheid was de Nederlandse voetballegende regelmatig aanwezig bij de presentatie van nieuwe spelers, die hun eerste shirt uit handen van Van der Kuijlen kregen.

"PSV is dankbaar voor alles dat Van der Kuijlen aan de club heeft bijgedragen. De club wenst iedereen die zich betrokken voelt bij PSV en de nabestaanden van Willy in het bijzonder veel sterkte en kracht toe", schrijven de Eindhovenaren op de site.

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat PSV een grote clubicoon verliest. In november 2020 overleed voormalig voorzitter Harry van Raaij op 84-jarige leeftijd.