Wout Weghorst heeft zondag voor het eerst gereageerd op zijn veelbesproken interview met het Duitse ZDF van vorige week. De spits van VfL Wolfsburg wil benadrukken dat hij geen ontkenner van het coronavirus is.

De 28-jarige Weghorst werd in het interview geconfronteerd met twee berichten die hij in december 2020 op Instagram heeft geplaatst. De spits plaatste in die berichten vraagtekens bij de ernst van het virus en liet bovendien doorschemeren dat hij zich niet wil laten vaccineren tegen COVID-19.

"Stel dat er een vaccin is dat zo veilig is dat je ermee moet worden bedreigd - voor een ziekte die zo dodelijk is dat je moet worden getest om er zeker van te zijn dat je het hebt", schreef Weghorst, die de controversiële teksten later verwijderde.

Maanden later weigerde Weghorst zich na enkele kritische vragen bij ZDF te verontschuldigen voor de Instagram-berichten, wat een nieuwe storm van kritiek opleverde. De topscorer van Wolfsburg vindt nu dat hij zich beter had moeten presenteren op de Duitse televisie.

"Ik wil heel duidelijk zijn: ik ben geen virusontkenner", zei Weghorst zondag bij het Duitse NDR. "Mensen over de hele wereld zijn aan de gevolgen van het virus overleden en dat is schokkend. Dat had ik in mijn interview direct duidelijk moeten maken."

'Ik kan me nu een stuk beter uiten'

Weghorst zegt dat het hem verraste dat hij in het veelbesproken interview kritische vragen over zijn verwijderde berichten op sociale media kreeg. "En Duits is niet mijn moedertaal. De laatste dagen heb ik hier veel over nagedacht en ik kan mezelf nu denk ik een stuk beter uiten."

"Direct na de uitzending had ik al het gevoel: heb ik eigenlijk wel de juiste dingen gezegd? In de dagen die volgden, zag ik dat er veel over werd gesproken op internet en in Nederland. Dat laat ook mij niet koud."

Weghorst zou inmiddels met de clubleiding hebben gesproken en daarmee is de kous voor Wolfsburg af. De viervoudig Oranje-international is dit seizoen weer op dreef in de Bundesliga: hij maakte zaterdag tegen Bayern München zijn negentiende competitietreffer van het seizoen.

Ondanks zijn sterke vorm werd Weghorst vorige maand niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de eerste WK-kwalificatieduels. Bondscoach Frank de Boer zei wel dat hij nog steeds kans maakt op een plek in de EK-selectie.