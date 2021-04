Doelman André Onana staat er nog steeds voor open om zijn contract bij Ajax te verlengen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zei zondag nog dat de twee partijen geen akkoord wisten te bereiken en de onderhandelingen zijn gestaakt.

"Dat heb ik inmiddels ook via de media ook vernomen", zegt Onana's zaakwaarnemer Albert Botines maandag tegen De Telegraaf. "Marc begrijpt de situatie, maar de raad van commissarissen pusht om snel een deal te sluiten. De rvc wil dat binnen één dag."

De 25-jarige Onana, die momenteel een dopingschorsing van een jaar uitzit, ligt nog tot medio 2022 vast bij Ajax. De Amsterdammers willen zijn contract tot medio 2024 verlengen om te voorkomen dat de Kameroener volgend seizoen transfervrij vertrekt, maar het kamp-Onana denkt aan een verbintenis tot en met 2023.

"We komen er niet uit en zijn gestopt met de onderhandelingen", zei Overmars zondag vlak voor de bekerfinale van Ajax tegen Vitesse (2-1) in gesprek met ESPN. Botines doet nu een nieuwe poging om de gesprekken weer op te starten.

"Er zijn wat verschillen van mening, geen grote. Marc doet het goed", zegt de zaakwaarnemer van Onana. "Wij zijn bereid verder te praten. En als dat niet gebeurt, zien we wel waar de toekomst van André ligt en wanneer."

Onana maakte in de zomer van 2015 de overstap van FC Barcelona naar Ajax en keepte al 204 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers. In februari werd hij door de UEFA voor een jaar geschorst, nadat het verboden middel furosemide in zijn lichaam was gevonden. De keeper zegt onschuldig te zijn en gaat in beroep bij sporttribunaal CAS.