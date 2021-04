De (inter)nationale voetbalbonden en de Britse premier Boris Johnson hebben met afschuw gereageerd op het concrete plan van twaalf Europese topclubs om een Super League op te richten. Het nieuws kwam uitgerekend een dag voordat de UEFA zou stemmen over een nieuwe opzet van de Champions League.

"Een paar clubs leggen nu een bommetje onder een voorstel dat maandag eigenlijk zou worden afgehamerd", zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB in gesprek met de NOS. "We zijn zeker overvallen. Iedereen is verbijsterd dat men dit doet, zeker op dit moment."

Het controversiële initiatief komt van Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, AC Milan, Internazionale en Juventus. Mogelijk komen daar nog clubs bij. Onder andere Bayern München en Paris Saint-Germain doen op dit moment niet mee.

De twaalf clubs richten de Super League op uit onvrede over de huidige opzet van de Champions League. De nieuwe vorm van het miljoenenbal - naar verluidt een competitie zonder groepsfase, maar met één ranglijst van 36 clubs - zou volgens deze clubs niet ver genoeg gaan.

Daarbij komt dat de grootmachten met een Super League meer inkomsten genereren en financiële zekerheid hebben, omdat ze sowieso mogen meedoen. De oprichters verwachten 10 miljard euro te genereren gedurende de periode dat de clubs zich aan het ambitieuze project hebben verbonden. De clubs willen ondertussen blijven meedoen aan de nationale competitie.

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB spreekt zijn afschuw over de nieuwe Super League uit. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB spreekt zijn afschuw over de nieuwe Super League uit. Foto: ANP

'Twee jaar geleden lag er een soortgelijk plan'

Volgens De Jong lag er twee jaar geleden al een soortgelijk plan voor een Super League op tafel. "Toen hebben alle bonden gezegd: dit is niet goed, een gesloten competitie die nationale competities uitholt. Daarom hebben we gewerkt aan een alternatief. Het voorstel dat maandag op tafel ligt, is juist nadrukkelijk besproken met alle competities en de ECA, de organisatie die de clubs vertegenwoordigt."

De officiële verklaring van de twaalf topclubs werd in de nacht van zondag op maandag gepubliceerd, maar de UEFA reageerde zondagmiddag al op het vermeende plan. De Europese voetbalbond zegt er, ook namens de nationale competities, alles aan te willen doen om een Super League te voorkomen. De UEFA dreigt zelfs spelers te verbieden voor hun land uit te komen.

Wereldvoetbalbond FIFA is iets milder, maar is ook geen voorstander van de Super League. "We spreken onze afkeuring over een gesloten en afgesplitste Europese competitie uit. De FIFA staat altijd voor eenheid in het wereldvoetbal en vraagt alle partijen die bij verhitte discussies betrokken zijn een ​​rustige, constructieve en evenwichtige dialoog aan te gaan."

Ook de Britse premier Johnson - zes van de twaalf topclubs achter het initiatief komen uit Engeland - liet van zich horen. "Dit plan is zeer schadelijk voor het voetbal en wij steunen de voetbalautoriteiten om actie te ondernemen. Dit raakt het nationale voetbal in het hart. De initiatiefnemers van dit plan moeten zich eerst tot hun fans wenden voordat ze nieuwe stappen zetten."