De trainer en spelers van Vitesse benadrukken dat ze sterk genoeg zijn om de klap van de verloren KNVB Beker-finale tegen Ajax (2-1) snel te verwerken en te voorkomen dat de club Europees voetbal misloopt. De Arnhemmers moeten voor directe kwalificatie bij de eerste vier in de Eredivisie eindigen, anders resten de play-offs met de nummers vijf tot en met acht om het laatste Europese ticket.

"Wij hebben dit seizoen meermaals laten zien dat we mentaal sterk zijn", zegt Remko Pasveer, keeper en aanvoerder van Vitesse. "We gaan nu vol voor plek vier en dat moet goedkomen."

Vitesse staat op dit moment vierde, met een voorsprong van twee punten op nummer vijf Feyenoord. Toevallig speelt de ploeg van trainer Thomas Letsch zondag in De Kuip tegen de Rotterdammers en dat duel kan cruciaal zijn.

"Zondag wordt bijna net zo belangrijk als de bekerfinale", vertelt Letsch. "Het seizoen is nog niet voorbij. Dat is wennen voor mij als Duitser (de finale van de DFB-Pokal is aan het eind van het seizoen, red.), maar het is nu wel fijn. We hebben nog alle kans om er een uitstekend seizoen van te maken. Iedereen mag maandag balen van het verlies tegen Ajax, maar daarna moet de knop om."

'Ajax is een Europese topploeg'

Pasveer sluit zich daarbij aan. "Iedereen in Arnhem en daaromheen heeft toegeleefd naar de bekerfinale, maar winst zat er niet in. Nu gaat de focus heel snel op zondag."

Letsch beseft dat de verloren finale een enorme teleurstelling is voor de stad, de club en zijn ploeg, die na rust aanvallend geen vuist kon maken tegen Ajax. Maar richting het treffen met Feyenoord wijst hij liever op positieve punten.

"We mogen niet vergeten dat we tegen de beste ploeg van Nederland hebben gespeeld. Ajax is een topploeg in Europa. We hebben misschien niet goed gespeeld, maar we hebben er wel in grote delen van de wedstrijd voor gezorgd dat ook Ajax niets creëerde. Dat is niet slecht."