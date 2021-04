Twaalf Europese topclubs hebben in de nacht van zondag op maandag in een gemeenschappelijk statement aangekondigd een Europese Super League te beginnen. De midweekse competitie - die een alternatief wordt voor de Champions League - moet zo snel mogelijk van start gaan.

Op zondag verschenen er al berichten in internationale media over het revolutionaire plan en die geruchten zijn nu bevestigd door de twaalf clubs.

Het gaat om zes Engelse clubs (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur en Liverpool), drie Spaanse topclubs (FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid) en drie Italiaanse club (AC Milan, Internazionale en Juventus.

Opvallend is dat de Duitse grootmacht Bayern München - titelhouder in de Champions League - niet betrokken is, maar dat kan veranderen. Het streven is om in het eerste seizoen te starten met vijftien clubs.

In de persverklaring vermeldt de directie van de Super League dat de oprichters uitkijken naar de discussies met de UEFA en de FIFA om met elkaar samen te gaan werken, "voor de beste uitkomst van de nieuwe liga en voor het voetbal in het geheel."