Twaalf Europese topclubs hebben in de nacht van zondag op maandag in een gemeenschappelijk statement aangekondigd een Europese Super League te beginnen. De midweekse competitie - die een alternatief wordt voor de Champions League - moet zo snel mogelijk van start gaan.

Het gaat om zes Engelse clubs (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur en Chelsea), drie Spaanse topclubs (FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid) en drie Italiaanse club (AC Milan, Internazionale en Juventus).

Opvallend is dat de Duitse grootmacht Bayern München - titelhouder in de Champions League - niet betrokken is, maar dat kan veranderen. Het streven is om in het eerste seizoen te starten met vijftien clubs.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat aan de Super League twintig clubs gaan deelnemen: de vijftien clubs die de nieuwe competitie hebben opgericht en vijf clubs die zich hebben gekwalificeerd op basis van de prestaties in het voorgaande seizoen.

In augustus dient de competitie van start te gaan in twee groepen van tien ploegen, met uit- en thuiswedstrijden. De top drie van elke poule plaatst zich voor de kwartfinales. De clubs die als vierde en vijfde eindigen, gaan in play-offs strijden om de resterende twee tickets.

In de knock-outfase wordt eveneens een uit- en thuiswedstrijd gespeeld. De finale van de Super League gaat dan om één wedstrijd, die eind mei moet worden afgewerkt.

De Super League kan het einde inluiden van de Champions League, die in 1992 werd opgericht. Foto: Pro Shots

UEFA wil Champions League hervormen

De geruchten over de komst van een Super League gaan al jaren, maar het werd nooit concreet. Nu is dat anders. Mede door de druk van de grootmachten zou de Champions League al hervormd worden tot een competitie zonder groepsfase, maar met één ranglijst en 36 clubs. Dat plan zou maandag hoogstwaarschijnlijk worden afgehamerd door de UEFA.

De twaalf topclubs vinden die plannen van de Europese voetbalbond niet ver genoeg gaan en willen daarom starten met de Super League. Dit tot afgrijzen van de UEFA, FIFA en nationale bonden en competities.

De UEFA kondigde al aan harde maatregelen te zullen nemen. Er wordt gedreigd clubs die in de Super League uitkomen, uit de nationale competities te zetten en de spelers die in de Super League uitkomen, te weren uit de nationale teams. Zij kunnen daardoor niet in actie komen op EK's en WK's. De KNVB steunt de UEFA", zo schreef de bond zondag op Twitter.

Oprichters willen miljarden genereren

Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid is naar voren geschoven als de eerste preses van de nieuwe organisatie. Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus, gaat als vicevoorzitter fungeren. Ook Joel Glazer, medevoorzitter van Manchester United, treedt op als vicevoorzitter van de Super League.

De oprichters verwachten met de Super League een bedrag van 10 miljard euro te generen gedurende de periode dat de clubs zich aan het ambitieuze project hebben verbonden.

Het is nog onduidelijk om hoeveel jaar het in eerste instantie gaat. De twaalf tot vijftien clubs die de oprichting van de Super League mogelijk maken, kunnen rekenen op een bedrag van 3,5 miljard euro om hun investeringsplannen te ondersteunen en de financiële impact van de coronapandemie op te vangen.