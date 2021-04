Met de winst van Ajax van de KNVB-beker is duidelijk geworden hoe de Europese tickets aan het einde van het seizoen worden verdeeld. Het succes van de Amsterdammers betekent dat de nummer drie van de Eredivisie vrijwel zeker de play-offs van de Europa League ingaat.

Het Europa League-ticket lag eigenlijk klaar voor de bekerwinnaar, maar schuift door als Ajax als kampioen de Champions League ingaat. De nummer twee van de Eredivisie speelt in de voorrondes van de Champions League.

Het doorschuiven van de tickets betekent dat de club die als vierde eindigt in de competitie naar de derde voorronde van de nieuwe Conference League gaat. De winnaar van de play-offs tussen de nummers vijf tot en met acht van de competitie begint in de tweede voorronde van de Conference League.

De tweede en derde plaats zijn momenteel in handen van PSV en AZ. Daarachter zijn Vitesse en Feyenoord als nummers vier en vijf nog in de race om tweede of derde te worden, al lijkt die kans niet heel groot.

Het verlies in de bekerfinale betekent voor Vitesse dus dat de club niet alleen een prijs, maar ook een startbewijs voor minimaal de play-offs van de Europa League heeft verspeeld.

In de Eredivisie zijn nog vijf speelrondes te gaan. Als Ajax de komende twee thuiswedstrijden tegen FC Utrecht en AZ wint, dan is de ploeg van trainer Erik ten Hag zeker van het kampioenschap.