Erik ten Hag is lyrisch over Ajax, dat zondag ten koste van Vitesse de TOTO KNVB Beker veroverde. De trainer vindt het knap dat zijn ploeg zich oprichtte nadat het donderdag in de Europa League nog werd uitgeschakeld door AS Roma.

"Ik ben trots op de ploeg, die de mentale kracht had om dit te bereiken. We hebben op karakter gewonnen en dat is niet de eerste keer dit seizoen. Vooral in een finale is dat superknap", zei Ten Hag na de met 2-1 gewonnen bekerfinale in De Kuip tegen ESPN.

"Prijzen moet je vieren en dat hebben we net in de kleedkamer al even gedaan met de ploeg. Helaas kan het in deze tijd niet op het veld met de fans op het tribunes, dat is heel jammer. Maar ik ben onverzadigbaar en heb nooit genoeg prijzen. Als je die honger niet meer hebt, moet je stoppen."

De 51-jarige Ten Hag pakte zijn vierde prijs als trainer van Ajax en is staat in een bijzonder rijtje: hij is na Rinus Michels en Louis van Gaal pas de derde coach die twee keer de KNVB-beker wint met de Amsterdammers.

Ajacied David Neres maakte in de slotminuten het winnende doelpunt.

'Opmerkelijk dat we fitter waren'

Vooral in de tweede helft oogde Ajax fitter dan Vitesse. "Dat was opmerkelijk, want veel wedstrijden worden verloren door ploegen die op donderdag nog hebben gespeeld en drie dagen later alweer moeten spelen", zei Ten Hag, die wel graag had gezien dat zijn ploeg eerder afstand had genomen.

"Er waren veel duels en er kwamen ruimtes op het veld. Na de 1-0 was Vitesse eigenlijk al rijp voor de 2-0 en 3-0, maar we gingen veel te snel op zoek naar de eindpass. Toen werd het een open wedstrijd en dat moet je eigenlijk niet hebben tegen dit Vitesse."

Ten Hag gaat dit seizoen vrijwel zeker ook zijn vijfde prijs pakken met Ajax, want de Amsterdammers zijn hard op weg naar de 35e landstitel uit de clubhistorie. Het kampioenschap is al binnen als de komende twee thuiswedstrijden tegen FC Utrecht en AZ worden gewonnen.