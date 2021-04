Noa Lang en Bas Dost hebben Club Brugge zondag aan een overwinning geholpen in de Jupiler Pro League. De Nederlandse aanvallers scoorden beiden eenmaal in de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Royal Excel Mouscron. In Frankrijk ontsnapte Paris Saint-Germain aan puntenverlies.

Lang tekende vijf minuten voor tijd voor zijn veertiende doelpunt van het seizoen. Even later maakte Dost op aangeven van Lang zijn achtste treffer.

In de eerste helft werd een goal van Dost na tussenkomst van de VAR nog afgekeurd wegens buitenspel. De spits leverde ook de assist op de 2-1 van Hans Vanaken. De eerste treffer van Club Brugge werd gemaakt door Charles De Ketelaere.

Lang en Dost werden beiden in de negentigste minuut gewisseld. Aanvoerder Ruud Vormer speelde wel de hele wedstrijd mee bij Club Brugge, waar Stefano Denswil vroeg in de tweede helft inviel en Tahith Chong op de bank bleef.

Club Brugge sluit de reguliere competitie af met 76 punten uit 34 wedstrijden. De ploeg van coach Philippe Clement gaat de komende weken met Royal Antwerp, Anderlecht en het KRC Genk van trainer John van den Brom in de play-offs om de landstitel strijden.

Anderlecht nam de derde plek over van Genk dankzij een 0-1-zege bij STVV. Yari Verschaeren kroonde zich tot matchwinner in Sint-Truiden. Genk verloor zaterdag met 3-2 van Antwerp.

In Frankrijk voorkwam Paris Saint-Germain ternauwernood duur puntenverlies in de strijd om de titel in de Ligue 1. De nummer twee won na een knotsgekke slotfase met 3-2 van AS Saint-Étienne.

PSG, waar trainer Mauricio Pochettino een aantal spelers rust gaf en dat niet kon beschikken over de geschorste Neymar, maakte pas in de 96e minuut de winnende 3-2. Mauro Icardi werd de grote man, nadat vlak daarvoor Ángel Di María de lat had geraakt.

Alle goals vielen in het laatste kwartier. PSG kwam in de 78e minuut op achterstand door Denis Bouanga. Kylian Mbappé zorgde vervolgens voor de 1-1 én de 2-1 (strafschop), maar in de 92e minuut werd het 2-2 door Romain Hamouma. Icardi bespaarde PSG alsnog een forse domper.

PSG verkleinde daardoor de achterstand op koploper Lille OSC tot één punt. De verrassende lijstaanvoerder moest vrijdag genoegen nemen met een teleurstellend 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Montpellier.

De race om het kampioenschap is voor het eerst in jaren weer spannend in Frankrijk. Ook AS Monaco (na een 0-3-zege Bordeaux op slechts twee punten van Lille) en Olympique Lyon (op zes punten en duel minder gespeeld) doen nog volop mee. PSG pakte in de afgelopen drie jaar onbedreigd de titel.

