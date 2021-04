Vitesse-trainer Thomas Letsch baalde zondag stevig van de late nederlaag tegen Ajax in de finale van de KNVB-beker. De Arnhemmers gingen met 2-1 onderuit door een doelpunt in de blessuretijd van de tweede helft.

"Het niveau van de wedstrijd was niet bepaald hoog, het was meer een gevecht. Ajax had meer kansen, wij maakten foutjes en die rode kaart hielp ook niet", zei Letsch voor de camera van ESPN.

Vitesse leek er nog een verlenging uit te kunnen slepen, maar in de slotfase ging het volledig mis. Eerst kreeg Jacob Rasmussen een rode kaart na een harde charge op Antony en een paar minuten later maakte invaller David Neres de winnende 2-1.

"We verdienden echt meer. We wisten dat Ajax een hoop kwaliteit heeft. ze kunnen bijvoorbeeld nog iemand als Neres inbrengen. We moeten dit verlies accepteren, maar dat is wel lastig", aldus Letsch.

Vitesse-middenvelder Matúš Bero zit teleurgesteld in het doel. Vitesse-middenvelder Matúš Bero zit teleurgesteld in het doel. Foto: Pro Shots

Pasveer: 'Ajax slimmer en bij vlagen fitter'

Aanvoerder Remko Pasveer was kritischer op Vitesse. "Het was niet heel best. Er werden aan beide kanten veel foutjes gemaakt. We probeerden ons een beetje in de wedstrijd te vechten. We kwamen goed terug tot 1-1, maar daarna was het niet goed genoeg. Ajax was slimmer en bij vlagen wat fitter."

"We wisten dat Ajax een goed voetballende ploeg is, maar ook dat ze donderdag nog hebben gespeeld. Dan moet je er heel veel energie in steken om Ajax onze wil op te leggen. Dat hebben we te weinig gedaan. Na de 1-1 eventjes, maar Ajax heeft verdiend gewonnen."

"Dit is wel een grote teleurstelling voor ons", vervolgde Pasveer. "Heel Arnhem en omstreken leefde deze week gigantisch met ons mee, dus we wilden graag de beker mee naar huis nemen. Dan is het natuurlijk ontzettend zuur dat zo laat nog de 2-1 valt voor Ajax."