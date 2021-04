Ajax heeft zondag ten koste van Vitesse de KNVB-beker gewonnen. De Amsterdammers wonnen in De Kuip met 2-1 door een doelpunt in de extra tijd van invaller David Neres.

Halverwege was de stand 1-1 door een treffer van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch in de 23e minuut en een goal van Vitesse-aanvaller Loïs Openda zeven minuten later. Ondanks een sterker Ajax in de tweede helft leek de wedstrijd af te stevenen op een verlenging.

Dat veranderde toen Jacob Rasmussen vlak voor tijd rood kreeg vanwege een harde tackle op Antony. Met tien tegen elf sloeg Ajax alsnog toe in de extra tijd via Neres. De Braziliaan stond pas enkele minuten in het veld toen hij de ploeg van trainer Erik ten Hag naar de bekerwinst schoot.

Het is de twintigste keer in de clubhistorie dat Ajax de beker verovert. De Amsterdamse club hoopt op de dubbel en die is dichtbij. Als de Eredivisie-koploper woensdag ook van FC Utrecht en zondag van AZ wint is de 35e landstitel een feit.

Voor Vitesse rest dit seizoen de strijd om Europees voetbal. De ploeg van trainer Thomas Letsch staat momenteel vierde en die plek geeft recht op een ticket voor de voorronde van de Conference League. De nummers 5 tot en met 8 spelen in de play-offs om de laatste Europese plek.

David Neres zorgt in de blessuretijd voor de winnende 2-1. David Neres zorgt in de blessuretijd voor de winnende 2-1. Foto: Pro Shots

Vitesse begint sterk

Hoewel van de basiself alleen doelman Remko Pasveer (in 2012 met Heracles Almelo) ervaring had met het spelen van een KNVB-bekerfinale, begon Vitesse zondag in De Kuip met vertrouwen aan de eindstrijd. In de eerste tien minuten moest Ajax-keeper Maarten Stekelenburg in actie komen bij schoten van Oussama Tannane en Armando Broja.

Na twintig minuten kreeg Ajax pas grip op de wedstrijd resulterend in een schot van Gravenberch, na een combinatie met Dusan Tadic en Davy Klaassen. In de 23e minuut kreeg de achttienjarige middenvelder weer een kans en ditmaal was het wel raak. Een voorzet van Klaassen eindigde bij de tweede paal bij Gravenberch, die hard en hoog afwerkte (1-0).

Vitesse moest vervolgens opletten dat het niet nog meer schade opliep. Ajax leek los, maar na dertig minuten was het ineens de Arnhemse ploeg die scoorde. Lísandro Martínez zat mis, liet Broja glippen en diens lage voorzet werd door Loïs Openda binnengeschoten. (1-1). In het restant van de eerste helft liet Antony nog een kans onbenut, waardoor 1-1 ook de ruststand was.

Jacob Rasmussen torpedeert Antony en krijgt een rode kaart. Jacob Rasmussen torpedeert Antony en krijgt een rode kaart. Foto: Pro Shots

Ajax mist vlak na rust kansen

In de eerste vijf minuten van de tweede helft waren er meteen kansen voor Ajax. Klaassen kreeg de bal niet langs Pasveer en een schot van Antony ging rakelings naast. Daarmee was de toon gezet, want Ajax had het initiatief na rust. Ook Gravenberch kreeg een mogelijkheid en een afstandsschot van Martínez verdween recht in de handen van Pasveer.

Zo hield Vitesse ondanks een Amsterdams overwicht stand in de loop van de tweede helft. Af en toe was er wel een overtreding nodig, met gele kaarten voor Tannane, Maximilian Wittek en Idrissa Touré tot gevolg. Vijf minuten tijd was er zelfs rood voor de ploeg van trainer Thomas Letsch. Rasmussen haalde Antony met een harde tackle neer en werd weggestuurd door scheidsrechter Björn Kuipers.

Een man meer op het veld was Ajax het signaal om nog een keer aan te zetten en zo een verlenging te voorkomen en dat lukte in de extra tijd. Gravenberch slingerde de bal het strafschopgebied in, Haller won het kopduel en zo kwam de bal bij Neres. De invaller bleef koel en scoorde, waardoor Ajax de eerste prijs van dit seizoen pakte.