Atlético Madrid heeft zondag een klinkende overwinning geboekt in de strijd om de Spaanse landstitel. De ploeg van coach Diego Simeone was met 5-0 te sterk voor Eibar en legde daarmee de druk weer bij concurrenten Real Madrid en FC Barcelona.

In het eigen Wanda Metropolitano stond Atlético bij rust al met 2-0 voor door twee treffers van Ángel Correa. In de tweede helft werd de score opgevoerd door Yannick Carrasco en Marcos Llorente, die net als Correa twee keer scoorde.

De ruime overwinning is een flinke opsteker voor Atlético, dat in Spanje lang aan kop ging, maar de voorsprong zag slinken door zeer wisselvallige resultaten. Tot zondag werd slechts vier keer gewonnen in elf competitieduels.

In de spannende titelrace gaat Atlético nu aan kop, op een punt gevolgd door Real. Barcelona staat daar weer een punt achter en Sevilla geeft een punt toe op de ploeg van Ronald Koeman, al heeft Sevilla wel een wedstrijd meer gespeeld dan de drie concurrenten: 31 om 30.

Real komt later op de dag nog in actie. De stadgenoot van Atlético gaat op bezoek bij nummer vijftien Getafe. Barcelona won zaterdag de finale van de Copa del Rey en speelt dit weekend dus niet meer in La Liga.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga